جميلة البوابة: 5 نصائح من الأيورفيدا لبشرة شابة من منا لم يسمع بعلم الأيورفيدا القديم. الذي لا يتوقف عن مفاجأتنا. إذا كنت من المعجبين المتحمسين لعلم الأعشاب والمواد الطبيعية في الأيورفيدا، فعليك تجربة هذه العلاجات الخمسة للجلد والتي الأيورفيدا بمحاربة علامات تقدم السن.

جميلة البوابة: 5 نصائح من الأيورفيدا لبشرة شابة

1.مسحوق خشب الصندل

أضف بضع قطرات من الماء إلى نصف ملعقة كبيرة من المسحوق. ضع العجينة على الوجه والرقبة واغسلها بعد 10 دقائق. يقلل هذا من التجاعيد والخطوط الدقيقة بينما يحارب حب الشباب والجلد الدهني.

جميلة البوابة: 5 نصائح من الأيورفيدا لبشرة شابة

2.عصير ليمون ، دقيق قمح ، مسحوق كركم

تخلط جميع المكونات الثلاثة. يمكن استخدام الزبادي بدلاً من عصير الليمون. ضعيه على الوجه بالكامل واتركيه حتى يجف. تعالج الأحماض الموجودة في عصير الليمون البقع الداكنة على الوجه وتنقي البشرة. يضيء الكركم وجهك. يمنح فيتامين سي الموجود في الليمون البشرة المرونة التي تشتد الحاجة إليها.

جميلة البوابة: 5 نصائح من الأيورفيدا لبشرة شابة

3.الحليب

الحليب منظف ممتاز خالٍ من الزيوت ولا يجفف البشرة. اغسلي وجهك بالحليب حتى لا تسد المسام بالدهون / الزيوت.

جميلة البوابة: 5 نصائح من الأيورفيدا لبشرة شابة

4.العسل

لا يحتاج الجلد الجاف إلى الترطيب فقط، بل كذلك البشرة الدهنية. العسل مرطب طبيعي ممتاز. ضعي طبقة رقيقة من العسل على الوجه واغسليه بعد 15 دقيقة.

جميلة البوابة: 5 نصائح من الأيورفيدا لبشرة شابة

5.مولتاني ميتي (تراب مولتاني)

خذ ملعقة كبيرة مولتي ميتي. امزج حوالي ثلاث ملاعق كبيرة مع ماء الورد. يوضع على الوجه والرقبة. يغسل الوجه عندما يجف تمامًا. هذه عبوة فريدة تحتوي على أعشاب قيمة لتمنحك بشرة خالية من الزيوت ، ناعمة ونقية.

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