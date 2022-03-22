حسناء البوابة: استعيدي بشرتك النضرة بالسيروم المناسب إذا كنت من عشاق العناية بالبشرة ، فهذه ليست المرة الأولى التي نوصى فيها بأهمية السيروم ، كجزء من روتين العناية بالبشرة. سواء لمكافحة التشققات المتكررة أو لتقليل البشرة الدهنية أو ترطيب بشرتك ؛ أمصال الوجه هي تركيبات أقوى من الكريمات لأنها مصنوعة من مكونات نشطة تستهدف مصدر قلق محدد وتعمل بلا كلل لمعالجتها. مصل الوجه هو أفضل رفيق لك، فهو سر البشرة المتألقة والجميلة.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل مصل الوجه هو الشكل الأكثر فعالية للعناية بالبشرة الذي يمكن الوصول إليه اليوم.

حسناء البوابة: استعيدي بشرتك النضرة بالسيروم المناسب

الأمصال كجزء من روتينك

مصل الوجه هو وسيلة سهلة لتطبيق الإكسير الذي يغذي بشرتك ويجهزها لبقية اليوم. حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد أو حمض الساليسيليك هي بعض المكونات المحددة التي ستحافظ على ترطيب بشرتك وتجديد شبابها طوال اليوم. ببساطة ضعي بضع قطرات من منشط الجمال هذا على وجهك ورقبتك بأطراف أصابعك ، ثم اضغطي بلطف ، وربتيه ، ثم قومي بتنعيمه.

حسناء البوابة: استعيدي بشرتك النضرة بالسيروم المناسب

اختر المصل المناسب للبشرة الممتلئة

على عكس المرطبات ، يحتوي المصل على جزيئات أصغر ويتغلغل بشكل أعمق في الجلد ، لتوفير تركيز عالٍ من المكونات النشطة. ابحث عن أمصال عالية الأداء تحتوي على حمض الهيالورونيك أو حمض الساليسيليك. هذه المكونات الفائقة تكافح البهتان والجفاف وبقع حب الشباب والتصبغ مما يجعل بشرتك تبدو نضرة وصحية.

حسناء البوابة: استعيدي بشرتك النضرة بالسيروم المناسب

مناسب لنوع البشرة

عند اختيار مصل للوجه ، من المهم أن تفهم أن هناك أنواعًا مختلفة من الأمصال بالإضافة إلى مكونات محددة يجب مراعاتها بناءً على نوع بشرتك. من الضروري أن تفهم نوع بشرتك قبل الاستثمار في منتجات العناية بالبشرة. كيف تقرر ذلك؟ بسيط جدًا ، فقط لاحظ كيف تشعر مسامك وبشرتك عند الاستيقاظ. إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب ، فإن السيروم الذي يحتوي على حمض الساليسيليك يعمل بشكل جيد. مصل الوجه المضاد لحب الشباب هو محلول متخصص في علاج حب الشباب والجلد النقي مع 2٪ حمض الساليسيليك الذي يقشر ويتحكم في الزيوت ويمنع انسداد المسام. تشتمل التركيبة الفريدة من نوعها على Niacinamide ، مما يساعد في تقليل البقع الداكنة والتصبغ للحصول على لون بشرة أكثر تناسقًا. للبشرة الجافة أو المتقشرة ، يحتوي مصل الوجه المرطب على خصائص ترطيب وتغذية ممتازة ممزوجة بحمض الهيالورونيك المرطب والمغناطيس والأعشاب البحرية وبذور الشيا التي توفر ما يصل إلى 72 ساعة من الترطيب. مدمج مع Pro-Vitamin B5 ، ستعمل خصائصه غير اللاصقة والخفيفة للغاية كمرطب ينشط ويرطب البشرة الباهتة ، مما يجعل البشرة تبدو صحية ومغذية بشكل جيد.

حسناء البوابة: استعيدي بشرتك النضرة بالسيروم المناسب

فائدة إضافية

هناك سبب يجعل معظمنا يحب المصل كمنتج للعناية بالبشرة. مع مجموعة كبيرة من الفوائد والمكونات النشطة والتطبيق البسيط والاستخدام متعدد الأغراض ، فإنه يوفر قيمة أكبر بكثير مقارنة بمنتجات العناية بالبشرة الأخرى.

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