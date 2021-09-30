جميلة البوابة: 7 استخدامات مذهلة للزبادي إذا كنت ترغبين في بدء يومك بتناول وجبة خفيفة من الزبادي ، فيمكنك الوصول بسهولة إلى مستحضرات تجميل طبيعية للبشرة والشعر. هذا العلاج المليء بالبروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين B2 ومليارات البكتيريا الجيدة ليس مفيدًا لصحتك فحسب بل ولبشرتك أيضًا. تعالوا نتعرف على بعض استخدامات الزبادي المدهشة للبشرة:

جميلة البوابة: 7 استخدامات مذهلة للزبادي

7 فوائد رائعة للزبادي للبشرة والشعر

مزيل الجلد الميت

لست مضطرة لفرك بشرتك بمنتج يحتوي على حبيبات خشنة للتخلص بشكل فعال من خلايا الجلد الميتة التي تجعل بشرتك تبدو باهتة. ببساطة قومي بدهن وجهك حوالي مرتين في اليوم بالزبادي. اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء. تساعد الأحماض الخفيفة في الزبادي على إذابة تلك الطبقة من خلايا الجلد الميتة.

تفتيح الشوائب

مشكلتك مع البثور لا تنتهي عند جفافها. بمجرد أن تعالجي الالتهاب، يجب أن تواجهي البقع. للتخلص من تلك البقع الداكنة القبيحة، قومي ببساطة بوضع الزبادي عليها أثناء الاستمتاع بتناول طعامك المفضل في الصباح أو أثناء الوجبة الخفيفة. اغسليها بمجرد الانتهاء من الأكل. كرري هذا بانتظام حتى تختفي تلك الندوب.

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علاج حب الشباب

الزبادي هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج حب الشباب. تساعد حموضته المعتدلة على قتل الميكروبات ، وبالتالي القضاء على العدوى البكتيرية والالتهابات. يمكن أن يساعد الزبادي أيضًا في التخلص من الاحمرار السيء خاصةً إذا كان بارداً من الثلاجة. نظرًا لأن هذا الطعام عالي التغذية مليء بالبروتين، يمكن أن يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتعزيز التئامها

التخلص من الهالات الداكنة

الإجهاد وقلة النوم يتركك مع هالات سوداء تجعلك تبدين متعبة جدًا وكبيرة في السن؟ لا داعي للقلق طالما أن الزبادي في متناول اليد. ضعي طبقة رقيقة من الزبادي تحت عينيك قبل عدة دقائق من بدء يومك. ما يجعل هذا المحلول يعمل بشكل جيد للغاية هو وجود أحماض خفيفة في وجبة الإفطار والوجبات الخفيفة الأساسية.

جميلة البوابة: 7 استخدامات مذهلة للزبادي

7 فوائد رائعة للزبادي للبشرة والشعر

التخلص من الخطوط الرفيعة

ليس سرا أن العديد من حلول مكافحة الشيخوخة ليست رخيصة الثمن. إذا لم يكن لديك ميزانية لهذه المنتجات ولا تريدين أيضًا وضع أي شيء على بشرتك قد يحتوي على مواد كيميائية قاسية ، فاحرصي على الحصول على طبق صغير من الزبادي. ضعي كميات كبيرة منه على مناطق الوجه التي توجد بها خطوط دقيقة. يغسل بالماء بعد بضع دقائق.

يوقف العدوى الفطرية

من المؤكد أن الإصابة بالسعفة ، وقدم الرياضي ، والالتهابات الفطرية الأخرى يمكن أن يسلب الكثير من ثقتك بنفسك وجاذبيتك. لحسن الحظ ، فإن شيئًا بسيطًا مثل وضع الزبادي على المناطق المصابة من جلدك بشكل منتظم يمكن أن يساعد في وضع حد للعدوى المثيرة للاشمئزاز. يعمل الزبادي عن طريق مكافحة تلك الفطريات بمساعدة مليارات البكتيريا الجيدة الموجودة فيه.

مكيف الشعر

يمكن لتدليك الزبادي على فروة رأسك وكذلك على خصلاتك أن يصنع العجائب. يساعد الزبادي المليء بالمغذيات على إزالة خلايا الجلد الميتة من فروة رأسك والقضاء على قشرة الرأس. كما أنه يجعل شعرك أكثر نعومة ولمعانًا بالإضافة إلى أنه أقوى لأنه يحتوي على البروتين.

هذه هي الاستخدامات الرائعة للبشرة والشعر للزبادي. فقط تذكري أن تختاري نوعاً لا يحتوي على الفواكه والسكر للحصول على أفضل النتائج!

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