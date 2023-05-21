في اليوم الثالث من مهرجان كان السينمائي ..عارضات الأزياء يخطفن الأضواء

في اليوم الثالث من مهرجان كان تمحورت الإطلالات الجميلة وأحاديث الصف ومواقع التواصل الاجتماعي حول روعة إطلالات عارضات الأزياء وما قدموه من لوحات جمالية آسرة بفساتين من دور الأزياء العالمية كديور وتمارا رالف ولوي فيتون.

لمع نجم أهم أسماء صناعة تصميم الأزياء من العالم العربي في اليوم الثالث فكان الحضور الأبرز للمصمم اللبناني زهير مراد الذي اعتدنا على رؤية ابداعاته المختلفة على مر السنين في دورات مهرجان كان المتعاقبة عاما بعد عام.

كارلي كلوس بفستان من ديور في مهرجان كان السينمائي:

أبهرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الـ 31 عام الحضور بحملها وبفستان مصمم من ميزون دو ديور كوتور باللون الأخضر الليموني الباهت جاء بقصة رييجينسي المثالية للحوامل بخصر محدد من أسفل الصدر مباشرة لتأثير أجمل الجسم وطول أكثر انسدل منه الفستان على جسد العارضة الأيقونية، واعتمدت كارلي أسلوب تنسيق مونو كروماتيك حيث نسقت معه قطعة للرأس بطراز شبكة صيد السمك بنفس اللون مستوحاة من القطع الشهيرة بدار ديور التي صنعها لهم بيتير فيليبس صانع القبعات الشهير. حيث عملت كارلي مع دار ديور لأكثر من 10 أعوام ممثلة امرأة ديور الراقية والعصرية.

نجمة فيكتوريا سيكرت أدريانا ليما بتصميم من تمارا رالف

تألقت العارضة البرازيلية الشهيرة بنجمة عروض فيكتوريا سيكرت بفستان من المصممة المنفصلة عن دار فيكتور أند رولف تمارا رالف بتصميم يحتضن الجسد ويناسب فخامة ورقي مهرجان كان حيث ارتدت العارضة ذات الـ 42 عاما تصميم خلاب من المخمل الجوديفا الأسود الفاخر بطول يصل إلى الأرض وتفاصيل من التافتا الناعمة باللون الأصفر تلتف حول اليد اليسرى من الجسد وتمتد على شكل ذيل طويل للفستان. نسقته العارضة مع مجوهرات من دار شوبارد العريقة واعتمدت تسريحة شعر بالتأثر الرطب.

جيما تشان بإطلالة حمراء لافتة من لوي فيتون

باللون الأحمر تألقت نجمة السينما وعروض الأزياء جيما تشان بتصميم حصري وخاص من المدير الإبداعي نيكولا جيسكييه لدى دار لوي فيتون.

بفتحات جانبية بأسلوب ( Cut Out) ولون أحمر لافت خطفت جيما الأضواء بجمال غير متكلف وبسيط، وما ميز هذا اللوك عن غيره هو انسيابية قماش الساتان الأحمر على جسد جيما الممشوق لإطلالة متوازنة وجميلة.

اليزابيث ستيورات بتوقيع زهير مراد:

لطالما عبرت الفنانة عن حبها لتصاميم اللبناني زهير مراد وعن إعجابها بالحرفة العالية للدار والتي تمتزج مع مفاهيم العصرية والبساطة والفخامة في كل مناسبة. وبدت الفنانة غاية في الكلاسيكية والأناقة فاختارت فستان أسود كلاسيكي وفخم، مميز بتفاصيل من التول الأسود المتدرج الى نهاية الفستان مع خصر محدد برباط عريض من المخمل الأسود الفاخر المتداخل مع باقي تفاصيل الفستان المتناغمة.