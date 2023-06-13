جوتشي تسرد قصة الفصول الأربعة بمجوهرات "أليغوريا" الجديدة

أطلقت جوتشي مجموعتها الجديدة للمجوهرات التي تم الكشف عنها في مبنى الأرشيف في فلورنسا حيث يجمع هذا المكان أبرز ابتكارات الدار من الملابس والمجوهرات والإكسسوارات الأيقونية التي ابتكرتها الدار على مر العصور.

مجوهرات راقية قدمت لموسم صيف 2023 بعنوان Allegoria. المجموعة مستوحاة من قوة الطبيعة التحويلية التي تكمن في الفصول الأربعة من العام، وهي عبارة عن مزيج متلألئ يمثل كل فصل من الفصول الأربعة على مدار السنة احتفالا بقوة الطبيعة وسحرها الذي كان وسيبقى مصدر الإلهام الأول للدار الإيطالية.

تتميز المجموعة الجديدة بقيراط ضخم ومذهل من الأحجار المرصعة بالأوبال والتورمالين والألماس وخليط من الأحجار الخلابة والراقية.

فلورنسا هي المقر العالمي للعلامة التجارية والمدينة التي أسس فيها Guccio Gucci العلامة التجارية في عام 1921.

وكان من الرائع أن يتم تقديم مجموعتهم الجديدة من المجوهرات الراقية في المدينة التي يحب Gucci الاتصال بها بالمنزل وروح الدار حيث تمثل المدينة الروح الأصيلة للتصاميم التي تقدمها الدار.

سحر الربيع يتمثل في قلادة "إيدفيليا" من جوتشي

تستحضر الأحجار الكريمة ذات الألوان الحيوية الأشكال النباتية لحديقة خيالية وساحرة، بأوزان قيراط مذهلة وتركيبات لونية خفيفة تمثل الفصل الأثيري.

في القلادة المستوحاة من فصل الربيع ، يتموضع عقد نجمي واحد تورمالين أصفر ضخم بقطع الوسادة بقطر 161 قيراطا، محاطا بماسات بيضاء ومينا ملونة ومرصعة على سلسلة بها 72 تورمالين فاخر ، مما يخلق تأثيرا مذهلا يشبه قوس قزح. في مكان آخر.

يوجد تورمالين برازيلي عيار 226 قيراطا من أوراق الشجر الخضراء في نهاية سلسلة ذهبية مخرمة ، تتخللها ماسات باغيت متلألئة وزخارف على شكل نجمة أحد الرموز المميزة للدار.

نجوم السماء التي تزين ليالي الصيف العليلة



تساعد الكثير من الأحجار الكريمة الغنية بالألوان على استحضار ذروة حرارة الموسم الصيفي الساحر ولا سيما الليالي الزرقاء والسوداء التي تسحر الألباب، حيث تتألق الأقراط المصنوعة من الذهب الأبيض مع قطرات التورمالين النيون من Paraiba ، على هيئة استدارة نجمية قوية وناعمة في ذات الوقت لحس من الفخامة والرقي.

في الخريف تتباين درجات الأحمر لتشكل روح الفصل



يجمع فصل الخريف أحجارا ذات قوة وصلابة، بألوان هادئة من الخمري والمشمشي والزعفراني وتدرجات لونية عديدة من لوحة الأحمر.

أقراط على شكل رأس أسد من الذهب الأصفر تحمل ترتيبًا غير متماثل من التورمالين والألماس الشبيه بغروب الشمس، في حين أن طوقا مزخرفا متقنًا يتميز بعقيق نحاسي على شكل قلب جنبا إلى جنب مع الياقوت الوردي الناعم للوحة يتمثل فيها الجمع بين عناصر الطبيعة المختلفة للدار أحدها الأسد المفضل للعلامة التجارية.

قوة أمطار الشتاء على هيئة الألماس المتدلي

سلسلة تحاكي زخات أمطار الشتاء بالتورمالين الألماسي والطبيعي والأحجار الملونة التي تزيد من فتورة الألوان وهدوئها لتمثل الصباح الهادئ بعد ليلة شتوية قوية من الزمرد الأخضر والعقيق الأحمر اللامع يتوسط القلادة وسط اهتمام نابع من الأحجار الخضراء والصفراء المختلفة التي تغلف القلادة الثمينة.