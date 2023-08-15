جيورجيو أرماني تطلق عطر الرجال الجديد "أكوا دي جيو" بنسخة الـ"بارفام"

تقدم دار الأزياء الإيطالية العريقة "جيورجيو آرماني" (Giorgio Armani) عطر "أكوا دي جيو" (Acqua Di Gio) بارفام الجديد الذي يضفي جانبا جديدا حادا وقويا على هوية العطر الأيقوني القديم الذي أصدر منذ زمن طويل "أكوا دي جيو" (Acqua Di Gio)، فنجد أن هذه الإضافة تشكل ميزة مثالية للرجل الذي يحب ممارسة الرياضة والغوص في قلب مغامرات الحياة بكل جرأة.

يمثل العطر الجديد انتعاش وحدة لتكون بمثابة فصلا جديدا بالنسبة إلى مجموعة "أكوا دي جيو" (Acqua Di Gio) الأيقونية، تستكشف هذه التحفة العطرية الجديدة علاقة الرجل المتداخلة مع الطبيعة. فاكتشف معنا الإصدار الجديد..

مصدر وحي عطر جيورجيو أرماني الجديد

يعيد عطر "أكوا دي جيو" Acqua Di Gio بارفام الجديد كليا صياغة البصمة البحرية المميزة والقوية للإصدار الأصلي، بإصدار معزز ومكثف لدوام وإداء أطول.

تجمع تركيبة العطر الجديد بين عدد من النفحات القوية الآسرة التي تفيض بنفحات من الانتعاش مع أثر عطري جذاب وساحر وذكوري.

يتميز هذا العطر بنفحات البخور للمرة الأولى في تاريخ الدار، والتي تضفي حدة على نفحات "أكوا دي جيو" Acqua Di Gio البحرية التي توصف دائما بأنها أثيرية وناعمة.

مكونات العطر الحصرية والملفتة

يتميز العبير الجديد من دار "أرماني" الأيقونية بنوتات فواحة بالنفحات الخشبية والمائية لكن بفيض قوي جديد يكمن في نسمات البخور الغامرة والجديدة.

وبينما يتميز العطر الأصلي باللمسة الزهرية المنعشة، يأتي العبير الجديد "أكوا دي جيو بارفام" بانتعاش فائق جديد يضاف إلى المجموعة.

ينعكس ذلك في مقدمة العطر التي تضم قلب البرغموت الراقي لتحقيق التوازن بين التألق الساطع والجانب الزهري الفواح، ممزوجا بحدة النفحات البحرية.

أما قلب العطر فيتميز بالتركيبة الحصرية بمزيج من الجيرانيوم بوربون وزيت إكليل الجبل العطري وقلب الميرمية التي تعيد صياغة البصمة العطرية الشهيرة لعطر "أكوا دي جيو" الأيقوني.

وترتكز قاعدة التركيبة على نسمات خشبية نابضة بالحيوية بلمحات دخانية وبخورية مددا تأكيدا على حداثة العطر.

السعر ونقاط البيع

يتوفر العطر على هيئة ماء عطري بتركيز عالي "بارفام" بحجمي 75 مل و125 مل على موقع العلامة التجارية ووكلاء العلامة حول العالم بسعر يبدأ من 85 دولار.