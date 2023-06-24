هدايا العيد.. LUMINOUS SILK GLOW BLUSH من جيورجيو أرماني لتورد مثالي

إن اختيار أحمر الخدود الفاخر والمثالي وبألوان عصرية يمنحك إطلالة صيفية جذابة ورائعة تناسب الإحمرار والبرونزاج الذي تضفيه الشمس إلى جمال بشرتك خلال الصيف.

ويعد أحمر الخدود بالتالي من الهدايا المميزة التي يمكن إهدائها للصبايا بمناسبة عيد الأضحى فالمستحضر الصيفي الأكثر رغبة في فصل الصيف بحسب المشاهير ومؤثرين السوشال ميديا في الآونة الأخيرة هو أحمر خدود مثالي.

واخترنا لكم بلاش LUMINOUS SILK GLOW BLUSH من مجموعة LUMINOUS SILK، وهو ملوّن الخدود المتألق الجديد من العلامة الإيطالية العريقة جيورجيو أرماني بعد ما بات الآن معززا بلمسات لونية زاهية ومشرقة وتدرجات لونية كثيرة تضمن لك التوهج الأنثوي الذي ترغبين في الحصول عليه لإطلالتك في عيد الأضحى.

التركيبة الجديدة كليا من بلاش جيورجيو أرماني الجديد

يتميز بلاش LUMINOUS SILK GLOW BLUSH بتركيبته ذات القوام الحريري والناعم، وتضفي التركيبة الحصرية على الخدود لمسة لونية مشرقة مثالية، تضاف إلى توهج LUMINOUS SILK الطبيعي.

يتوفر بلاش LUMINOUS SILK GLOW BLUSH بسبعة ألوان معززة لجمال البشرة، وهو يضيف جانبا جديدا ملونا إلى مجموعة LUMINOUS SILK التي كانت تتميز بالسابق بألوان محددة وحيادية من البيجيات ودرجات النيود والبني.

ويتميز المستحضر بسهولة تطبيقه الفائقة، ونتيجته المتقنة تماما، فبعد إنهاء تطبيق الأساس يمكن تطبيق هذا المنتج بكل سهولة لضمان اللون المثالي الذي تودين الحصول عليه.

إن تركيبة البلاش الجديد تتميز بتكنولوجيا فريدة تقوم على مادة مالئة مستخلصة من الزهور، حيث تمنح قواما حريريا فائق النعومة عند تطبيقه على البشرة.

وتساهم الأصباغ العاكسة للضوء في ارتداد الضوء عن الوجه بشكل متساو لاحتوائه على نسب معينة من عامل الحماية من الشمس.

ولولا الأصباغ الكروية لكان الضوء سينعكس في اتجاه واحد فقط، لكن بفضلها فإنه يتناثر في مختلف الاتجاهات، لإضفاء تأثير soft-focus.

تغطي هذه الأصباغ الخاصّة البشرة وتضفي عليها تأثير بلاش LUMINOUS SILK GLOW BLUSH الجذاب الخافي للعيوب.

كما تحتوي تركيبة البلاش على تكنولوجيا ميكا 2.0 التي تضفي إشراقة طبيعية شفافة ولامعة، حيث تتميز بعض المواد مثل الميكا بكونها مالئة لأصغر مسام في البشرة ولكن بصورة خفيفة.

درجات الألوان الأنثوية والصيفية

يأتي بلاش LUMINOUS SILK GLOW BLUSH بتشكيلة من سبعة ألوان معززة وغنية بتركيبة كريمية مذهلة تزيد من جاذبية البشرة، تتنوع هذه الدرجات بين الزهري، المرجاني، الأحمر، البيج، النبيذي، الوردي الصحراوي والخوخي.

كما أن هذا البلاش معد ليناسب مختلف ألوان البشرة، ويُمكن تحديد اللون المثالي منه عبر مطابقته مع لون الشفاه الطبيعي في الغالب كمان يذكر خبير تجميل العلامة.