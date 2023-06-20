لؤي علامة يدخل عالم عروض الأزياء في أسبوع الموضة بميلان خلال عرض جيورجيو أرماني

في أمسية إيطالية راقية عرضت خلالها المجموعة الأحدث للمصمم الإيطالي جيورجيو أرماني للأزياء الخاصة بالرجال لموسم ربيع وصيف 2024 أطل فيها العديد من الأوجه الجديدة في عالم عروض الأزياء فمن المعروف أن الموسم بين شهري حزيران (يونيو) وشهر سبتمبر هو موسم إكتشاف المواهب والأوجه الجديدة في عالم عروض الأزياء حيث تستقطب شركات "الكاستنج"(Casting) ومكتشفي المواهب طلبات التقديم إليهم ليتم تقديمهم إلى عالم صناعة الموضة بأسرع وقت ممكن.

ومنذ فترة وجيزة أثار الشاب لؤي علامة نجل السوبرستار اللبناني راغب علامة مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة وردية من دار برادا الإيطالية وعدة إطلالات أخرى من علامات أزياء أخرى جعلته حديث المجتمع في غضون ساعات. ولكن ما هي الخطوة الأحدث في نشاطات لؤي علامة؟

لؤي علامة على منصة المصمم الإيطالي جيورجيو أرماني

بإطلالة جديدة عرضت على منصة عرض الأزياء الخاصة بالمصمم الإيطالي جيورجيو أرماني لموسم ربيع وصيف 2024 أطل الشاب لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة بإطلالة رمادية وأزرق إنديغو المفضل لدى المصمم على منصة العرض مستعرضا الإطلالة التي أتت على هيئة بدلة بقصة فضفاضة أو واسعة، وقميص بطية كيمونو بخطوط عامودية باللون الرمادي بقماش الجافكو الساتاني وأزرار سوداء.

واعتمد في هذه المرة فريق ال"كاستينج" للشعر إطلالة صيفية بشعر بتسريحة رطبة مقلوبة إلى الوراء.

لؤي علامة برفقة المصمم الإيطالي جيورجيو أرماني

على موقع إنستغرام ومنصة تويتر، نشر نجل الفنان راغب علامة الأصغر لؤي صورة تجمعه مع المصمم الأيقوني جيورجيو أرماني الذي يكمل عامه الستين في صناعة الأزياء هذا العام، ومن بين أكثر من خمسمئة عارض وقع الإختيار على سبعون شابا ليمثلوا عرض المجموعة الجديد للصيف المقبل ووقع الإختيار على لؤي من ضمن هؤلاء الشبان.