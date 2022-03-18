حبوب منع الحمل مارفيلون..نصائح وطريقة الاستعمال

حبوب منع الحمل مارفيلون هو دواء مركب من الاستروجين والبروجسترون يستخدم للوقاية من الحمل، حيث يعمل عن طريق منع الإباضة والتسبب في تغيرات في مخاط عنق الرحم، وبالتالي يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية الاختراق والتخصيب، كما يمكن أيضًا تناوله لتنظيم الدورة الشهرية.

ومن المهم معرفة أن حبوب منع الحمل مارفيلون قد تتوفر في عدة أسماء تجارية وأشكال مختلفة، وقد يقترح الطبيب الخاص بك هذا الدواء لحالات أخرى غير التي ستدرج في هذه المقالة، لذلك مهم جدًا استشارة الطبيب في حال لم تكوني متأكدة من سبب تناولك لهذا الدواء، أيضًا لا تعطي هذا الدواء لأي شخص آخر حتى لو كانت لديه نفس الأعراض التي تعاني منها.

طريقة استعمال حبوب منع الحمل مارفيلون

عبوة 21 يومًا: تناولي حبة واحدة يوميًا لمدة 21 يومًا، ومن ثم لا تتناولي أي حبوب لمدة 7 أيام، ومن ثم ابدئي بتناول العبوة التالية

عبوة 28 يومًا: تناولي حبة واحدة يوميًا لمدة 21 يومًا، ثم تناولي حبة واحدة يوميًا لمدة 7 أيام، ومن ثم ابدئي بتناول العبوة التالية

أيضًا من المهم التحدث مع طبيبك عن أفضل وقت لبدء تناول حبوب منع الحمل مارفيلون ، حيث قد يجعلك الطبيب تتناولين حبوب مارفيلون في اليوم الأول بعد بدء الدورة الشهرية، ويجب تناول الحبوب في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

وقد يكون من الأفضل خلال هذا الوقت اللجوء لطرق وقاية أخرى من الحمل مثل الواقي الذكري، وخاصة في الأيام الـ7 الأولى من الدورة الأولى من استخدام حبوب منع الحمل مارفيلون.

تنبيهات حول حبوب منع الحمل مارفيلون

قد تعاني العديد من النساء من النزيف الخفيف، أو قد يشعرن بالألم في المعدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تناول حبوب منع الحمل مارفيلون، وفي هذه الحالة لا يجب التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، حيث عادة ما تختفي هذه المشكلات، وفي حال لم تختف يجب مراجعة الطبيب.

من ناحية أخرى، في حال كان هناك أعراضًا مثل القيء والإسهال، فقد لا تعمل حبوب منع الحمل مارفيلون بشكل فعال، وهنا من المهم جدًا استخدام طريقة احتياطية لمنع الحمل.

أيضًا يمكن أن تؤثر بعض الأمور الأخرى على الدواء، مثل وزن الجسم والحالات الطبية الأخرى والأدوية الأخرى، ومن المهم جدًا الالتزام بالجرعة التي وصفها الطبيب كما هي تمامًا، لأنه في حال فاتتك حبوب منع الحمل مارفيلون، فأن خطر حدوث الحمل يزداد، لذلك من المهم أخذها بمجرد تذكرها، ومن ثم تناول الحبة التالية في وقتها المعتاد، هذا يعني أنك قد تضطرين لتناول حبتين في يوم واحد في بعض الأحيان.

أخيرًا، لا يجب التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في القمامة، ويجب سؤال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة أو انتهت صلاحيتها.

فئات لا يجب أن تأخذ حبوب منع الحمل مارفيلون

الحساسية من أي مكونات موجودة في الدواء

حامل أو قد تكون حاملًا

الفئات التي تعاني من أمراض الكبد النشطة

أمراض الأوعية الدموية في العين

المصابين بالنوبات القلبية

المصابين بأورام تعتمد على هرمون الأستروجين

المصابين بسرطان الثدي

من تظهر عليه علامات التجلط والذبحة الصدرية

المصابين بالصداع النصفي

المصابين بالتهاب البنكرياس

ارتفاع الضغط الدم غير المنضبط

حبوب منع الحمل مارفيلون والرضاعة

لا ينصح باستخدام أو تناول حبوب منع الحمل مارفيلون أثناء الرضاعة الطبيعية، لذلك من المهم سؤال الطبيب الخاص بك عن وسائل منع الحمل البديلة، ومن المهم جدًا أن لا يكون هناك حالة من التأكد أنه لن يحدث حمل بسبب الرضاعة، لأنه دائمًا ما تحدث المفاجآت في هذه الأمور.

متى يبدأ مفعول حبوب منع الحمل مارفيلون ؟

يبدأ مفعول حبوب منع الحمل مارفيلون في حال تم تناوله بشكل صحيح، أي أن يتم أخذ حبوب مارفيلون عند بدء الدورة الشهرية وتحديدًا ثاني يوم للدورة الشهرية، وذلك بهدف أن يكون لحبوب مارفيلون فاعلية على البويضة.

متى يحدث الحمل بعد ترك حبوب منع الحمل مارفيلون ؟

في حال قررت المرأة ترك حبوب منع الحمل مارفيلون ، ففي الواقع قد يحدث الحمل مرة أخرى بعد شهر تقريبًا من ترك حبوب مارفيلون، وبالطبع ليست مدة دقيقة تمامًا، لأنه قد تختلف طبيعة وهرمونات كل سيدة عن الأخرى، فمثلًا قد يحدث الحمل بأقل من شهر بعد ترك حبوب منع الحمل مارفيلون، وقد يحدث في أي وقت بعد ترك الحبوب.

آثار حبوب منع الحمل مارفيلون الجانبية

تقلصات أو انتفاخ في البطن

حب الشباب

ألم الظهر

آلام الثدي

الإسهال

الدوخة

الشعور العام بالتوعك

الصداع

حرقة المعدة

الغثيان

القيء

زيادة الوزن أو فقدانه

وفي الحقيقة، على الرغم من أن معظم آثار حبوب منع الحمل مارفيلون الجانبية التي ذكرناها أعلاه لا تحدث كثيرًا، إلّا أنها قد تؤدي إلى حدوث مشكلات خطيرة أحيانًا في حال لم يتم استشارة الطبيب، لذلك يجب دائمًا المتابعة مع الطبيب لاختيار الأنسب لك ولحالتك وتاريخك الطبي.

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