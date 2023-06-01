حذاء "آنا" الذي تألقت به سمو الأميرة رجوة آل سي في حفل زفافها

تألقت عروس الأردن اليوم سمو الأميرة رجوة الحسين بتصميم رائع من المصمم اللبناني إيلي صعب ببدلة عرس "كستوم ميد" مصنوعة خصيصا للأميرة الجديدة التي تنضم إلى أفراد العائلة الملكية الهاشمية.

تفاصيل حذاء رجوة آل سيف في حفل زفافها

بتصميم يتميز بخطوط نظيفة ودرابيه محترف متقن يبده وكأنه مصنوع بطريقة وحرفة عالية، أما تكملة الإطلالة فجاءت على هيئة حذاء سلينج باك ببزيم خلفي من العلامة الإيطالية الأيقونية المتخصصة في صناعة الأحذية "جيانفيتو روسي"

بتصميم راقي وازن بين رقي الإطلالة الملكية التي أطلت بها سمو الأميرة رجوة الحسين وحجم الفستان المعتدل ارتدت سمو الأميرة رجوة الحسين حذاء سلينج باك من المصمم الإيطالي الذي أصبح المصمم المفضل للعائلة الملكية في الآونة الأخيرة "جيانفيتو روسي" باللون الأبيض اللؤلؤي ومقدمة نصف دائرية وأقرب إلى المدببة حيث سبق وارتدت من نفس العلامة سابقا حذاء أيضا مميز بلمسة أنثوية ناعمة.

حذاء من العلامة

لماذا اختارت سمو الأميرة رجوة الحسين هذا التصميم؟

جاء خيار سمو الأميرة رجوة الحسين لحذاء سلينج باك فلات لخيار مريح أكثر ومناسب وملائم للصورة بين العريسين فهي تتمتع بطول وقوام ممشوق لذلك جاء اختيار هذا الحذاء ليناسب ويلائم جمال الإطلالة ويحفظ لها التوازن وهو خيار موفق جدا فتتعدد الفعاليات والانسطة والترتيبات التي تحدث في هذا العرس الملكي فبدءا من الوصول الى مكان العرس والموكب الذي تقف فيه الآنسة رجوة إضافة إلى السلام والمشي لساعات احتاج هذا الحدث الجلل والمهم حذاء ملريح وأنيق.