حرمان الجسم من الأكل ليس حلاً لخسارة الوزن

وشرحت مخاطر هذا النمط الغذائي على الشكل الآتي: إنّ الامتناع عن الطعام يسبب خللاً هرمونياً داخل الجسم، ما يؤدى إلى زيادة رغبة الشخص فى تناول كميات طعام أكثر من المعتاد وبطريقة عشوائية من خلال اللجوء إلى اختيار مأكولات غير صحية كالوجبات السريعة ورقائق البطاطا والمعجنات والمقالي.

ما هو الحل؟

من هنا، أشارت شقير إلى نصائح عدّة لتفادي الوقوع في هذه المشكلة والحصول على وزن سليم، أبرزها:

أولاً- اعتماد نظام غذائي متوازن غني بالألياف، معتدل بالبروتين، وقليل الدهون والنشويات.

ثانياً- اختيار الأنواع الصحية من المأكولات كالخبز الأسمر وتوست الشوفان والمعكرونة السمراء والبرغل والكينوا والمكسرات النيئة والأسماك المشوية والدجاج المطبوخ وغيرها من الأصناف المفيدة.

نصيحة: قد يتعرض الجسم لحالة "البلوك" التي تحدث تلقائياً ولأسباب عدّة بعد خسارة خمسة كيلوغرامات أو أكثر من الوزن، لذا يجب اللجوء إلى أنظمة غذائية طبية تتناسب مع كل حالة ومخصصة لكل جسم.

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