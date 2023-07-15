حريق ضخم في متجر تيفاني أند كو في مانهاتن بعد تجديده بقيمة 500 مليون دولار

استجاب عمال الطوارئ من المطافئ المحيطة من موقع شركة المجوهرات الأيقونية "تيفاني أند كو" على "727 5th Ave" في المدينة الأميريكية نيويورك في قلب المدينة الصاخبة في الجادة الخامسة من الجهة الغربية.

وذلك بعد الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 9:38 صباحا ، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك. اشتعلت النيران في محول كهربائي ضخم يخدم المتجر الذي يتشكل من مساحة كبيرة وطوابق متعددة تزيد عن خمسة طوابق ببناء رأسي.

وأطلق الحريق الضخم الذي شب دخانا رماديا كثيفا من أسفل المبنى، حيث تسبب الحريق في إتلاف أجزاء من متجر "Tiffany & Co" الرئيسي الذي تم تجديده حديثًا في الجادة الخامسة (5th Avenue) في مانهاتن يوم الخميس ، مما أدى إلى تشويه واجهة المتجر بعلامات الاحتراق بعد أسابيع فقط من إعادة افتتاحه الكبير.

واجهة متجر تيفاني أند كو الأيقونية تتشح بالسواد

يتميز هذا المتجر بأهمية تاريخية عريقة وقديمة منذ سبعينيات القرن الماضي حيث توقفت الممثلة الأيقونية "أودري هيبورن" على واجهته لتناول القهوة والإفطار بنظاراتها السوداء والقفازات الأنيقة وفستانها الأسود الصغير من تصميم "أوبيرت جيفونشي" في فيلمها الأكثر شهرة ( breakfast at tiffany's).

لكن اليوم اختلف المشهد ليتغير إلى واجهة المتجر الايقوني وهي محترقة. وقال جوزيف كارلسن نائب رئيس الإطفاء إن الحريق لم ينتشر داخل المتجر، لكن رجال الإطفاء أخلوا نحو 100 شخص من المبنى كإجراء احترازي. وأصيب شخصان بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء.

سيطر المستجيبون للطوارئ في بلدية مدينة نيويورك الأمريكية على الحريق بحلول الظهيرة. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من أسفل المتجر ، الذي أعيد افتتاحه في أبريل- نيسان الماضي، بعد تجديد شامل لكامل المتجر.

وأظهرت مقاطع الفيديو رجال الإطفاء وهم يكافحون الحريق بالخراطيم. أما بالنسبة لموقع تيفاني الذي يطلق عليه “لاندمارك” من قبل الشركة ، يوصف بأنه “جوهرة التاج المعاد تصورها في نيويورك” وهو واجهة المتجر الرئيسية للعلامة التجارية.

يقع المتجر بجوار برج ترامب، مقر أعمال الرئيس السابق دونالد ترامب. تقول Tiffany & Co. على موقعها على الإنترنت: “رمز لا مثيل له ، يحتفل The Landmark بتراث منزلنا وروحه المبتكرة وشغفه بالحرفية والتصميم”.