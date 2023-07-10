Serpent Bohème من بوشيرون تستكمل قصتها في عالم المجوهرات وساعة جديدة تضاف إلى الخط

اعتمدت دار المجوهرات الأيقونية "بوشيرون" (Boucheron) إعادة صياغةمجموعتها الأنيقة عبر توسيع آفاق مجموعة Serpent Bohème بابتكار قطع جديدة في استمرار لخطها المميّز في Solarité.

تثبت الدار من جديد أنه يمكن إعادة ابتكار كل التصاميم بما فيها التصاميم الكلاسيكية، وجعلها خطوط أيقونية خالدة تستمر لعقود من الزمن، وهذا ما يجعل Maison Boucheron دار مجوهرات فريدة من نوعها، فهي تصمد أمام اختبار الزمن وعقبات التصميمات التي تتوالى في الظهور يوما بعد يوم على ساحة الصناعة الخاصة بالمجوهرات.

تعد التقلبات الأنيقة للتصميم مثالا رائعًا على خبرة وحرفية الدار العريقة، بحيث تطور أسلوب ومواد الزخرفة على مر السنين، إذ يتم أحيانا استبدال الماس المرصوف المتلألئ بألوان أنيقة من أكوابراس، ورودوليت، وعرق اللؤلؤ البلغاري وأحجار كريمة مختلفة تتسم بالنقاء والأناقة.

ولجأت الدار في هذا الموسم إلى استخدام أشعة الضوء لتزيين الأقراط الحلقية السماوية والمعلقات المتألقة، في لمسة من الحداثة زينت بها مجموعة Serpent Bohème والتي تم الكشف عنها للمرّة الأولى عام 1968، لتجتاز السنوات والعقود وتصبح منذ ذلك الحين من مجموعة Boucheron الكلاسيكية والأيقونية التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الدار العريقة.

أقراط أذنين لتمثيل قطرات الأمطار النقية

صنع زوج الأقراط الرائع هذا Serpent Bohème Solarité من الذهب الأبيض المرصع بالألماس النقي بعناية من الأمام إلى الخلف، مثل أشعة الضوءالخارجة من الشمس مع حبات الذهب الأبيض مثل الشمس المرصعة بالجواهر وخرجت الـ"مينا" الدائرية بخطوط تشكل خيوط أشعة الشمس المشعة.

ساعة يد أيقونية جديدة تضاف إلى مجموعة بوشيرون

تجسد هذه الساعة التي جمعت بين العناصر الذكورية القوية المتمثلة بالسوار اليدوي من جلد العجل الأسود الذي يتوفر بالأسود اللامع والأسود المطفي أو الـ"مات" والعناصر الأنثوية بالميناء الأنثوي الذي يمتلأ بتوزيعات أنيقة من الألماس الأبيض والذهب الأبيض والفضة التي يتشكل منها الطرف الدائري المحيط بأجزاء الساعة.

تشكل Serpent Bohème بكل وضوح براعة وإبداع ميزون بوشرون في الميناء المصنوع من عرق اللؤلؤ وقطرتين مرصعتين بالألماس المنثور بأناقة على أجزاء الساعة.

وتضفي علبة الساعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الحزام الجلدي الأسود مزيدا من السحر والألق المعاصر لهذه الساعة المجوهرة.

قلادة فاخرة بالذهبي الأنيق

مع مفهوم خط Solarité الأيقوني لإنشاء هالة متوهجة ومتأبقة حول العنق من خلال هذه السلسلة الطويلة المرصّعة بخرزات جميلة من الذهب الأصفر والألماس من القطع الدائري وآخر يحيط بالجزء الدائري الداخلي على هيئة قطع إجاصي، ويتدلى من القلادة رأس الأفعى من الحجم الكبيرXL بشكل دمعة Serpent Bohème وتسمح صياغة الذهب بشكل قرص العسل بتخلل الضوء بسهولة لمزيد من التألق واللمعان.

ويمكن التزيّن بهذه القطعة على شكل قلادة أو عصابة رأس مثل قبس من نور منسوج في الشعر على حد وصف الدار.