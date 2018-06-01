3 أنواع من الحساء حارقة للدهون لرشاقتكم هذا الصيف!
تتركز السمنة عند النساء في أماكن متعددة، كالبطن، الأجناب، والفخذين. تسبب هذه الزيادة إزعاجًا شديدًا لهن خاصة بعد الزواج أو الإنجاب، أو الجلوس بالمنزل لفترات طويلة بلا أنشطة أو تمارين رياضية.
فإذا كنتِ تعانين من ترهلات البطن والأرداف والفخذين بشكل واضح، سنقدم لكِ، من خلال هذا المقال، وصفات لبعض أنواع الشوربات أو الحساء الطبيعية، لحرق الدهون المتراكمة في هذه المناطق، وهي توصف بالحارقة لقدرتها على نسف الدهون من الجسم، ويُفضل أن تُشرب ساخنة.
طريقة سحرية لتسريع عملية إنقاص الوزن
1- حساء الكرفس
يتميز هذا الحساء بقدرته الكبيرة على حرق السعرات الزائدة، والدهون والقضاء على الترهلات.
المكونات
- ست حبات كبيرة من البصل الأصفر أو الأخضر
- ست حبات ثوم
- حبتان فلفل أخضر بارد
- علبة واحدة أو علبتين من عصير الطماطم أو أربع حبات طماطم
- حبة ملفوف أو كرنب متوسطة الحجم
- حزمة من خضار الكرفس
- مكعب مرقة دجاج
الطريقة:
- أضيفي مكعب المرقة في وعاء كبير مغطى مع الخضروات المقطعة. يمكنكِ إضافة الملح القليل والفلفل والكاري والصلصة الحارة، وصب الماء عليه وغلي المقادير لمدة 45 دقيقة. اتركيه ليبرد ثم ضعيه في الثلاجة.
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- يمكنكِ خلط المكونات بالخلاط بالطريقة التالية أيضًا، عن طريق طهي الحساء لمدة 10 دقائق، ثم يخلط بالخلاط، ثم يعاد طبخه لمدة ثلاثين دقيقة.
2- حساء الشمندر
الشمندر جذور حمراء رائعة اللون، وهو يُعد من الأطعمة التي تعينك على إتباع حمية غذائية ناجحة، حيث يعمل على تنظيف الكبد والكليتين، عبر التخلص من الأجسام الدهنية.
كما يحتوي على الكلور الذي يحافظ على عمل الغدد اللمفاوية، ويساعد على التخلص من التراكمات الدهنية.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على الحديد الذي يقوم بتنظيف خلايا الدم التي تحتوي على مخزون دهني.
المكونات:
- 500 جرام من الطماطم
- فص ثوم
- بصلة صغيرة
- زيت زيتون
- 4 حبات من الشمندر
- 500 مل ماء
- توابل "حسب الرغبة"
الطريقة
- ضعي 500 جرام من الطماطم وفصًا واحدًا من الثوم في الفرن حتى تصبح طرية، ثم مرريها عبر مصفاة.
- حمري بصلة صغيرة مقطعة في قليل من زيت الزيتون حتى تذبل، وأضيفي 4 حبات شمندر مقطعة.
- صبيها في نصف ليتر (500 ملل) من الماء، ومعها مرق الشمندر واغمريها حتى الغليان وحتى تصبح طرية، ثم اخلطيها مع الطماطم والتوابل لإضفاء النكهة.
3- حساء الكرنب أو الملفوف
شوربة الكرنب أو الملفوف تساعدكِ أيضاً بجانب الحمية على فقدان الوزن بشكل ملحوظ خلال أسبوع.
المقادير:
- حبة كرنب أو ملفوف متوسطة الحجم
- جزرة
- باقة سلق
- حبة بصل
- 3 حبات طماطم
الطريقة:
- قطعي المقادير إلى مكعبات صغيرة و ضعيهم في القدر و غطيهم بالماء، واتركيهم حتى يغلوا لمدة نصف ساعة.
- تبلي حسب الرغبة بالملح والفلفل.
- تناوليها قبل الغداء مع حميتكِ الغذائية.
- كلما تناولتِ أكثر من هذا الحساء كلما زادت سرعة فقدانكِ للوزن.
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