3 أنواع من الحساء حارقة للدهون لرشاقتكم هذا الصيف!

تتركز السمنة عند النساء في أماكن متعددة، كالبطن، الأجناب، والفخذين. تسبب هذه الزيادة إزعاجًا شديدًا لهن خاصة بعد الزواج أو الإنجاب، أو الجلوس بالمنزل لفترات طويلة بلا أنشطة أو تمارين رياضية.

فإذا كنتِ تعانين من ترهلات البطن والأرداف والفخذين بشكل واضح، سنقدم لكِ، من خلال هذا المقال، وصفات لبعض أنواع الشوربات أو الحساء الطبيعية، لحرق الدهون المتراكمة في هذه المناطق، وهي توصف بالحارقة لقدرتها على نسف الدهون من الجسم، ويُفضل أن تُشرب ساخنة.

طريقة سحرية لتسريع عملية إنقاص الوزن

1- حساء الكرفس

يتميز هذا الحساء بقدرته الكبيرة على حرق السعرات الزائدة، والدهون والقضاء على الترهلات.

المكونات

ست حبات كبيرة من البصل الأصفر أو الأخضر

ست حبات ثوم

حبتان فلفل أخضر بارد

علبة واحدة أو علبتين من عصير الطماطم أو أربع حبات طماطم

حبة ملفوف أو كرنب متوسطة الحجم

حزمة من خضار الكرفس

مكعب مرقة دجاج

الطريقة:

- أضيفي مكعب المرقة في وعاء كبير مغطى مع الخضروات المقطعة. يمكنكِ إضافة الملح القليل والفلفل والكاري والصلصة الحارة، وصب الماء عليه وغلي المقادير لمدة 45 دقيقة. اتركيه ليبرد ثم ضعيه في الثلاجة.

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- يمكنكِ خلط المكونات بالخلاط بالطريقة التالية أيضًا، عن طريق طهي الحساء لمدة 10 دقائق، ثم يخلط بالخلاط، ثم يعاد طبخه لمدة ثلاثين دقيقة.

2- حساء الشمندر

الشمندر جذور حمراء رائعة اللون، وهو يُعد من الأطعمة التي تعينك على إتباع حمية غذائية ناجحة، حيث يعمل على تنظيف الكبد والكليتين، عبر التخلص من الأجسام الدهنية.

كما يحتوي على الكلور الذي يحافظ على عمل الغدد اللمفاوية، ويساعد على التخلص من التراكمات الدهنية.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على الحديد الذي يقوم بتنظيف خلايا الدم التي تحتوي على مخزون دهني.

المكونات: