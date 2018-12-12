9 مشروبات سحرية لخسارة الوزن قبل بدء العام الجديد

يحرق الشاي الأخضر الدهون المتراكمة بنسبة 40 في المئة

تغيير نمط الحياة واتخاذ حمية صحيّة لخسارة وزن تدريجيّة هي دائماً أنجح من الحميات التي تروّج لخسارة وزن سريعة، كما أنّ الوزن الذي تتم خسارته تدريجيّاً يكون أكثر قابلية للبقاء وعدم كسبه مرةً أخرى، ومع أنّ المتخصصين في التغذية والحميات الغذائيّة دائماً ما ينصحون بحميات صحية وتغييرات إيجابية في نمط الحياة حتى تعمل على خسارة وزن تدريجية، إلا أنّ البحث عن الطرق السريعة لخسارة الوزن يبقى هدفاً لدى الكثيرين.

نقدم لكم طريقة عمل مشروبات سحرية لخسارة الوزن قبل بدء العام الجديد والتي تمتلك قدرة فائقة على حرق الدهون وتنزيل الوزن خلال فترة قصيرة:

1- خلطة الزنجبيل والنعناع والكمون والشاي الأخضر:

تعتبر هذه الخلطة من أشهر مشروبات حرق الدهون ويمكنك تحضيرها كما يلي:

اخلطي ملعقة صغيرة من كل من النعناع، الزنجبيل، الكمون، والشاي الأخضر في كوب من الماء البارد ثم يوضع على النار.

يترك المزيج حتى يغلي لمدة ١٠ دقائق، ثم يصفى ويغطى لمدة ٥ دقائق ويتم تناول كوب منها يومياً ٣ مرات.

2- الشاي الأخضر:

أثبت الشاي الأخضر فعاليته في حرق الدهون خصوصاً إذا ما تم تناوله بانتظام.

حيث يحرق الشاي الأخضر الدهون المتراكمة بنسبة 40 في المئة ويمكنك تحضيره كما يلي:

قومي بغلي الماء، ثم صبي الماء المغلي على الشاي الأخضر وغطيه مدة ٥ دقائق وقومي بتناول كوب منه يومياً بعد الغداء.

3- مشروب جيليان مايكل:

وهو من أكثر المشروبات فعاليةً خصوصاً وأنه أثبت قدرته في تخليص الجسم من السوائل وبالتالي تخسيس الوزن، وقد سمي هذا المشروب على اسم فتاة كانت سمينة جداً واظبت على تناوله يومياً لفترة طويلة حتى حصلت على وزن مثالي. ويمكنك تحضيره كالتالي:

اخلطي كوب ماء مقطر، مع ملعقة سكر وملعقة عصير توت بري، كيس شاي جذور الهندباء، وملعقتين عصير ليمون طازج.

تناولي كوب من هذا المشروب مرة واحدة يومياً لتحصلي على الوزن الذي تحلمين به.

4- الماء المثلج:

إن تناول 10 أكواب يومياً من الماء المثلج يمكنه أن يساعد الجسم في حرق الدهون والسعرات الحرارية ولذلك يمكنك أن تحصلي على جسم رشيق من خلال تناول الماء المثلج قدر الإمكان يومياً.

5- عصير الخضراوات:

عصير الكرافس والملفوف والطماطم والثوم والريحان:

امزجي ساق من الكرافس مع ثلاث ملاعق من الملفوف المقطع، حبة طماطم، فص من الثوم، ملعقة كبيرة ريحان مقطع. ثم أضيفي القليل من الماء في الخلاط.

تناولي كوباً من هذا العصير يومياً.

6- عصير الأناناس والكيوي:

تناولي كوباً كبيراً من عصير الأناناس والكيوي الطازج يومياً لمدة أسبوعين وستخسرين وزناً كبيراً بكل تأكيد، ولكن احرصي على عدم إضافة السكر إلى العصير.

7- مشروب الزنجبيل والقرفة:

قومي بخلط ملعقة من الزنجبيل الطازج المبشور مع ربع ملعقة قرفة، وعصير ليمونة، ملعقة كمون، وإضافة هذه المكونات إلى كوب من الماء المغلي ثم تغطية الكوب وتركه مدة ١٠ دقائق. وتناولي هذا المشروب السحري قبل كل وجبة بنصف ساعة. كما يمكنك تحليته بملعقة من العسل.

8- مشروب الحليب والزعفران:

انقعي ملعقتان من الزعفران في كوب حليب خالي الدسم لمدة ساعة.

ثم صبي ٥ أكواب أخرى من الحليب في وعاء وضعيه على نار هادئة واتركيه حتى يغلي. بعد ذلك أضيفي فوقه كوب الحليب والزعفران واتركيه يغلي.

صفي الخليط وتناولي منه ٣ أكواب يومياً قبل الوجبات بنصف ساعة.

9- الكمون والليمون:

اغلي ملعقة من الكمون في كوب ماء ليلاً ثم ارفعيها عن النار و أضيفي إليها ليمونة مقطعة وغطي المزيج واتركيه حتى الصباح.

في صباح اليوم التالي تناولي هذا المشروب على الريق.

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