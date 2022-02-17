طبيب البوابة: هل صداعك ناتج عن عدوى أوميكرون؟ في فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر ، أصبح متحور أوميكرون هو السلالة المسيطرة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. البديل الجديد مسؤول عن معظم حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 ، وكان سببًا للذعر. العلامة الوحيدة للراحة هي أن عدوى أوميكرون لا تؤدي إلى أعراض شديدة مثل دلتا والمتحورات السابقة الأخرى ، وبالتالي فإن خطر الاستشفاء والوفاة منخفض.

تتشابه أعراض أوميكرون مع أعراض نزلات البرد وتؤدي في الغالب إلى سيلان الأنف والتهاب الحلق وآلام الجسم وآلام الصدر والتعب والصداع. على الرغم من أن عدوى أوميكرون معتدلة ، إلا أن التعرف عليها من خلال أعراضها هو السائد من أجل تناول العلاج في الوقت المناسب وتقليل مخاطر الإصابة. سنخبرك هنا بكيفية اكتشاف نوبات الصداع إذا كنت مصابًا بمتحور أوميكرون.

طبيب البوابة: هل صداعك ناتج عن عدوى أوميكرون؟

ما مدى شيوع الصداع في حالة الإصابة بأوميكرون؟

وفقًا لدراسة أجريت في المملكة المتحدة، يعد الصداع من بين أهم خمسة أعراض لأوميكرون. يمكن أن يكون هناك صداع لأسباب عديدة على أساس يومي، ولكن السبب الذي يسببه متحور أوميكرون يبدو مختلفًا عن الآخرين. الصداع المستمر هو علامة مبكرة على متحور أوميكرون وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والتعب. فيما يلي ثلاث طرق للتمييز بين الصداع الناجم عن عدوى أوميكرون وغيرها.

طبيب البوابة: هل صداعك ناتج عن عدوى أوميكرون؟

مؤلم بشكل معتدل إلى شديد

تعتمد شدة صداعك على المحفزات. يمكن أن يكون خفيفًا إذا كان ناتجًا عن ضغط العمل ويمكن أن يكون شديدًا إذا كان بسبب الصداع النصفي. في حالة الإصابة بأوميكرون ، يكون الصداع في الغالب متوسطًا إلى شديدًا. يبدو الأمر وكأنه نبض أو ضغط أو طعن ، وهو أمر غير شائع في حالة الصداع العام. بصرف النظر عن ذلك ، فإن الصداع الناتج عن متحور أوميكرون يستمر أيضًا لمدة ثلاثة أيام ، حتى لو كنت تتناول المسكنات بانتظام.

يحدث في جانبي الرأس

إذا كنت قد انتبهت من قبل ، في بعض الأحيان يتألم رأسك فقط على جانب واحد - يمين أو يسار أو في جزء مثل المنطقة الوسطى. تعتمد منطقة الألم في الصداع على المحفزات وسبب الصداع. ولكن عندما يتعلق الأمر بعدوى أوميكرون ، يمكن الشعور بالألم على جانبي الرأس. قد يشعر رأسك بالكامل بالتوتر والألم.

قد يكون صداعاً مصحوبا بالتهاب

وفقًا للخبراء ، يمكن أن يكون الصداع في حالة أوميكرون هو رد فعل الجسم الالتهابي لأنه يقاوم الفيروس. كما يتكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي ، فإنه يؤثر أيضًا على الجيوب الأنفية ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب. الشيء نفسه في حالة متحور أوميكرون. لذلك فإن الصداع يحدث عادة مع التهاب الجيوب الأنفية. إذا كنت تعاني من مشكلة التهاب الجيوب الأنفية ، فقد يكون صداعك أسوأ.

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