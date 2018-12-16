كيف تعالج حساسية العين؟

في هذا الصدد، أشار موقع "ويب مد" إلى أعراض حساسية العين وعلاجاتها.

ما أعراض الحساسية؟

تشمل الأعراض احمراراً في العين أو الجفن الداخلي للعين، إضافة إلى حكة، وعدم وضوح في الرؤية، وتورم الجفون، وحساسية عند رؤية الضوء. يمكن أن يرافق حساسية العين حساسية الأنف أو حساسية الجلد تعرف بـ"الأكزيما".لماذا يتغير لون العين الى لون أحمر؟

6 وصفات طبيعية لعلاج حساسية العين

عندما تتعرض إلى وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح أو غيرها من مسببات الحساسية، تطلق الخلايا الموجودة في عينيك وتسمى "الخلايا البدينة" الهيستامين والمواد الكيميائية الأخرى التي تسبب الالتهاب. وتكون النتيجة: حكة واحمراراً ودموعاً في العين.

لا تلمس عينيك!

عند تعرضك للحساسية في العين، تجنب فرك عينيك لأنه عندما تفركهما تحرر "الخلايا البدينة" المزيد من المواد الكيميائية المسببة للحكة. ومن الامور التي يجب تجنبها عند تعرضك للحساسية: تخلص من العدسات اللاصقة، لا تضع المواد التجميلية على عينيك وطبق الكمادات الباردة، وقبل كل هذا اغسل يديك جيداً.

إليك هذه الحلول!

استخدم خافي عيوب مضاداً للحساسية من أجل المساعدة على إخفاء الهالات السوداء. لا تفكر بوضع مستحضرات التجميل أبداً لأن احمرار عينيك سيتضاعف.احذر من المحفزات الخارجية

إذا لاحظت أن حساسية عينيك تبدأ في فصلي الربيع أو الصيف، قد يكون لديك التهاب موسمي ناتج من الحساسية الموسمية. وفي هذه الحالة: تجنب التنزه قرب أماكن توجد فيها الاعشاب والأشجار، وضع النظارات الشمسية للحفاظ على عينيك.

تفاد المحفزات الداخلية

في حال وجدت في مكان يقوم فيه صاحب المنزل بتربية الحيوانات الأليفة، أو تتزايد فيه نسبة الغبار، اغسل يديك وتفادَ لُعاب الحيوان الاليف وغيّر ملابسك بمجرد العودة الى المنزل.جرب قطرات العين

في حال ظهور إحدى العوارض التي سبق ذكرها، استخدم القطرات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج حساسية العين، لأن:

-مضادات الهيستامين ومثبتات "الخلايا البدينة" تمنع إطلاق المواد الكيميائية المسببة للحكة التي يصنعها جسمك.

-قطرات الاحتقان تقلص الأوعية الدموية في عينيك، مما يخفف الاحمرار.

طبيب البوابة: كيف أتجنب حساسية الأسنان؟

-تخلص من المواد المسببة للحساسية واستخدم بدائل الدموع لكي تبقي عيونك رطبة.

العلاج بالأدوية

تساعد الأدوية على شكل حبوب وكبسولات أو سوائل كمضادات الهيستامين ومضادات الاحتقان في التحكم في الأعراض. لكن لا تتناولها دون استشارة الطبيب لأنها يمكن أن تسبب الجفاف في عينيك أو تشعرك بالرغبة في النوم. واذا كنت تعاني من أي مرض كارتفاع في ضغط الدم فاستشر طبيبك فوراً .