بحسب الأبراج.. كيف ترصدين الكذابين في حياتك؟ (صور)

عندما يكذب برج الحمل، سيحرص على التصرف بلامبالاة وبطريقة عادية

يعد الكذب من أسوأ الصفات والسبل التي قد يلجأ إليها الشخص للوصول إلى غايته أو إخفاء حقيقة ما أو حتى لتحسين صورته، فذلك يقلل منه ويجعله غير جدير بالثقة.

ومع انتشار الكذابين، قد تحتارين في رصد كذباتهم، ولكن الأبراج ستحل هذه المشكلة، فمن خلال مجلة "يورتانغو" ستعرفين كيف ترصدين الكذابين في حياتك:

الحمل

عندما يكذب برج الحمل، سيحرص على التصرف بلامبالاة وبطريقة عادية، وعندما تبدئين استجوابه، سوف يتجاهل الأمر ويتعامل وكأنه لا يكترث.

الثور

عندما يكذب الثور، يفعل ذلك بحذر شديد ويقول قصته ببطء حتى لا ينسى ما قاله سابقًا أو ما سيقوله عندما تسأليه مرة أخرى، كما سيستخدم نفس التفاصيل ويقولها بنفس الترتيب والطريقة.

الجوزاء

على الرغم من أن الجوزاء رهيب في الكذب، إلا أنه يكذب باستمرار ويكون دقيقًا جدًا في استخدام كلماته، وحرصه على جعل كذباته مثالية هي ما يكشفه.

السرطان

على الرغم من أنه يكره الكذب ويقدس قول الحقيقة، إلا أنه أحيانًا ما يلجأ إلى الكذبة البيضاء، وأبرز ما يكشف كذبه هو تجنبه النظر في عينيكِ.

الأسد

الثقة هي سلاح الأسد عند الكذب، حتى أنه قد يجعلك تشككين في نفسك وما تعرفينه بالفعل، وعند محاولة استجوابه وكشف كذبه سيحاول التلاعب بذهنك واقناعك بأنك تتوهمين.

العذراء

يهتم برج العذراء بالتفاصيل، ولكن التفاصيل المبالغ فيها هي ما تكشف كذبه، فوسط كلامه قد يخبرك كيف أسقط فرشاة أسنانه دون قصد وما إلى ذلك.

الميزان

يكره المواجهة، ودائمًا ما يخشى أن يكون كذبه غير مقنع، فينتهي به المطاف في صراع أو مشاجرة بسبب قراره الغبي، وعندما يكذب يتجنب التواجد معك في نفس المكان.

العقرب

في حين أن العقرب أمين وجدير بالثقة، إلا أنه يلجأ احيانًا للكذب، وما يكشفه هو توتره الشديد وطريقته الدفاعية عند استجوابه.

القوس

لن يكترث القوس بأنك كشفتِ كذبه، وبكل بساطة سيخبرك إنك إذا كنتِ لا تصدقينه، فتلك مشكلتك أنتِ، وعند استجوابه، سينظر إلى عينيكِ مباشرة ويخبرك إنه ليس لديه وقت لذلك.

الجدي

يصعب رصد كذب برج الجدي، حيث إنه بارعًا للغاية في الكذب، فوجهه الخال من التعبيرات عند الكذب مقنع جدًا ويصعب عليكِ معرفة ما إذا كان يقول الحقيقة.

الدلو

الدلو أكثر برج يكون وجهه بمثابة مرآة لمشاعره، وعندما تضغطين عليه بالأسئلة سيعطيكِ إجابة غير مبررة ويطرح عليكِ سؤالًا في الحال ويدخل في موضوع مختلف تمامًا.

الحوت

يعتمد كذبه على الموقف والموضوع، ولكن عندما تحاولين كشف كذبه، سيلعب دور الضحية ليقنعك بأنه يقول الحقيقة ويلومك، وحتى عندما تكشفينه، يلعب لعبة اللوم بطريقة مختلفة، حيث قد يقول: "أنتِ من اضطرني للكذب".

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