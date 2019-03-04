من العذراء إلى العقرب.. هذه الأبراج لا تثق في الآخرين‎

يتميز الجدي بحكمته وما يبذله من جهد للتعرف على الناس بعمق

عندما يتعلق الأمر بالحب والعثور على الشريك المناسب، يكون للتوافق بين الأبراج دورًا كبيرًا، ولكن مع ذلك، لا يكون ذلك كافيًا عند ظهور مشاكل في الثقة، إذ يواجه كثيرون مشاكل في الثقة مع الشريك أو حتى أي شخص، وفيما يلي جلبنا لكم من مجلة "أستروفبم" 6 أبراج لا تثق في الآخرين:

العذراء

العذراء برج عفوي يتبع مشاعره، ويعد من أكثر الأبراج الذكية وكثيرًا ما يقع في فخ التسرع في الاستنتاجات وتحليل كل شيء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب، وتحليل العذراء لكل شيء يصعّب ثقته بالناس.

الجدي

يتميز الجدي بحكمته وما يبذله من جهد للتعرف على الناس بعمق، ولكن من لا يرتقي لتوقعات الجدي، يخسر ثقته للأبد، حيث يصعب على الجدي تقبل وتفهم اختلاف الآخرين عنه.

القوس

القوس ساذج جدًا في الحب ودائمًا ما يستبق الأحداث، وفي حين أنه مسامح للغاية، إلا أنه يواجه صعوبة في الثقة.

الحمل

على الرغم من أن الحمل يعد من أكثر الأبراج اندفاعًا في العلاقات، إلا أنه كثيرًا ما يصاب بالقلق والارتياب، حيث لا يستطيع التوقف عن التفكير في كل السيناريوهات السيئة مثل الخيانة.

الأسد

يتميز الأسد بما يتركه من انطباع أول لا يُنسى، ويُعرف بأنه أكثر الأبراج انتقائية في الحب، ولكن مع ذلك دائمًا ما يختار الشريك غير المناسب أو غير المتوافق معه، مما يصعب عملية ثقته في الآخرين.

العقرب

شخصية العقرب عميقة جدًا وغامضة، ولكن الحقيقة هي أن العقرب يميل إلى إخفاء ذاته الحقيقية بقناع من القسوة والصلابة، وعلى الرغم من شخصية العقرب المليئة بالأمل والحيوية أحيانًا، إلا أنه يواجه صعوبة في الثقة بالناس وفتح قلبه في العلاقات.

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