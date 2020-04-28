هذه الأبراج مسالمين ولا يتخلون عن سلامهم الداخلي

مع اختلاف السمات والصفات، لكل شخص أسلوبه الخاص في الحياة والمختلف عن غيره، فهناك من يحب الحياة الصاخبة بالمليئة بالحفلات والمغامرات وما شابه، وهناك آخر لا يحب الحياة الاجتماعية بشكل كبير ويكتفي بأقربائه ودائرة أصدقائه المقربين فقط.

وفي حين هناك أشخاص يغلب التوتر والاحداث المشحونة على حياتهم، مما يؤثر عليهم سلبًا، إلا أن هناك أخرين يكونون مسالمين للغاية ولا يتخلون عن سلامهم الداخلي مهما حدث، وهم أصحاب الأبراج التالية التي تكشف عنها مجلة "بينك فيلا":

برج السرطان:

عندما يتعلق الأمر بالسرطان، فهو دائمًا ما يحافظ على هدوئه وسلامه الداخلي معظم الوقت، وخاصة عند وقوع أي مشكلة او التعرض لازمة ما، وجنبًا إلى الجنب مع الاجتهاد والعمل الجاد، دائمًا ما يسعى السرطان ليكون الهدوء وسلامه الداخلي هو المسيطر.

برج الميزان:

في حين قد يبدو الأمر للكثيرين أنه عزلة ووحدة، إلا أن برج الميزان يتقن فن الاختلاء بالنفس وتعزيز هدوئه وسط أي صراعات يواجهها، وذلك لأنه يدرك أن بدون سلامه الداخلي تصبح الأمور أكثر تعقيدًا ومؤرقة هباءً.

برج الدلو:

وسط ما يواجهه من مشاكل وصراعات، يحتاج الدلو بشدة إلى العثور على سلامه الداخلي ويستحق بعض الاسترخاء، فالدلو يميل معظم الوقت إلى التأمل في مكان بعيد عن الناس وهادئ ليتمكن من العثور على سلامه الداخلي الذي يساعده في المضي قدمًا في هذه الحياة.

برج الجوزاء:

الهدوء هو هدف ومسعى الجوزاء الأول، وذلك لأنه من الأبراج التي تقدر المساحة الشخصية وما يحتاجه الذهن من راحة، لذا يعد الهدوء والمسالمة أسلوب حياة للجوزاء.

برج الحوت:

على غرار الجوزاء، يعد الحوت من أبرز الأبراج التي تقدر وقتها الخاص ومساحتها الشخصية ولا تتخلى عنها على الاطلاق، فالمسالمة وسيطرة الهدوء على حياته هو الهدف الأول والأخير للحوت.

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