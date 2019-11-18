حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،ضغوطات العمل تبدأ بالتأثير عليك منذ الصباح الباكر، فأنت لن تجد الوقت للتفكير بأي شيء آخر، تصبح الضغوط بذروتها في فترة ما بعد الظهر؛ حيث تفقد السيطرة تماماً على الأمور حولك، لكن الحظ يرافقك اليوم فلا تقلق.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم فيه كثير من التغييرات والمفاجآت، خاصة في الصباح حيث لن تكون فترة مريحة فيما في الظهيرة ربما تؤجل بعد المواعيد التي ستسبب لك العصبية، في فترة المساء اعتنِ بصحتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أشرقت الشمس وتبددت غيوم الحزن، فأوضاعك اليوم ممتازة وستلاحظ ذلك منذ الصباح؛ حيث إن ابتسامتك مشرقة وثقتك بنفسك أقوى من قبل. في فترة ما بعد الظهر ينكشف أمامك سر سيشكل خيبة أمل بالنسبة لك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الأمور المالية هي كل ما يهمك، لكن لا تقلق فالوضع المالي يتحسن هذا اليوم بحصولك على مبلغ لا بأس به يحسن من وضعك، لكن عليك التركيز أكثر على عملك لأنك قد تتفاجأ بأمور قد تحدث لديك في فترة الظهيرة وما بعدها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، يوم هادئ منذ الصباح، لكن عليك الانتباه فهو لن يطول هكذا فسوف تكون فترة الظهيرة ضاغطة للعمل المتراكم الموجود لديك من قبل، فترة ما بعد الظهر سوف تعاود الأمور هادئة، لكن انتبه إلى محيط العائلة لديك لئلا تحدث مشاكل لانتقادك وصراحتك اللاذعة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،"وضعك صعب"، انتبه إلى نفسك اليوم، فلا داعي للعصبية، تأنّ في اتخاذ أي قرار لأن الكآبة تسيطر عليك منذ الصباح، المساء سوف يكون هادئاً جدًا وقد لا تفلح في الخروج من البيت.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،أوضاعك مميزة اليوم، فأنت تلاقي ترحيباً واسعاً بقراراتك وآرائك التي سوف تكون مسموعة عند الطرف الآخر. في فترة الظهيرة قد يحدث شجار بينك وبين رئيسك في العمل أو أحد زملائك، مما يجعلك تمر بفترة عصبية وجيزة تمتد حتى المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،متهور وفظيع ما تفعله اليوم بنفسك، فأنت لا تفكر بما تفعله، فجرأتك العالية تجعلك تدخل في مواقع ونقاشات ومشاكل أنت بغنى عنها، فحاول أن تهدأ وأن تكون عقلانياً أكثر.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الأوضاع لا تبشر بالخير، فمع أن الطقس جميل بالخارج، الا أنك تشعر بظلام في داخلك ورغبة في البقاء في المنزل وعدم الخروج إلى أي مكان، فالأوضاع تعاكسك منذ الصباح، فحاول أن تكون صفراً على الشمال لكي لا تضع نفسك بموقف لا تحسد عليه.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أوضاعك مميزة اليوم، فأنت تلاقي ترحيباً واسعاً بقراراتك وآرائك التي سوف تكون مسموعة عند الطرف الآخر. في فترة الظهيرة قد يحدث شجار بينك وبين رئيسك في العمل أو أحد زملائك،.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الحظ حليفك بعد فترة من المشاكسات والتوتر، جاء اليوم لكي يعدل كل ذلك ويجعلك إنساناً آخر أكثر تفاؤلاً وفرحاً، فترة ما بعد الظهر ستكسبك نقاطاً على المجال العملي وقد تأتيك فرصة لتغيير عملك أو قد يبدأ كلام يخص هذا الموضوع.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تبدو في أجمل طلة لديك اليوم، فاليوم فعال على الأصعدة كافة، وخاصة العملية منها فأنت في صدارة الأبراج لهذا اليوم في العمل لما تحققه من إنجازات وخاصة في فترة الظهيرة التي تعد الأجمل بالنسبة لك.

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