حسناء البوابة: نصائح هامة قبل اختيار مجوهراتك اليومية

أصبحت الإكسسوارات والمجوهرات الحديثة عنصرًا أساسيًا لإطلالتنا اليومية. فهذه القطع المميزة يمكنها ببساطة ترقية أي اطلالة من عادية الى مبهرة أو العكس ...

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أحدث موضة: المكياج الدائم يجتاح العالم

ولكن ما هو أسلوب ارتداء المجوهرات الحديثة بطريقة تزيد اطلالتك كمالاً؟ حسناء البوابة تقدم لك هذه النصائح السريعة والعملية:

ارتداء قلادات متعددة

يبدو أن عقدًا واحدًا لا يكفي أبدًا. فاليوم ارتداء أكثر من قلادة يعتبر على الموضة حتى مع الملابس غير الرسمية مثل تي شيرت. ولكن كيف تعرفين نوع القلائد التي يجب إقرانها مع بعضها البعض؟

استخدمي قلادات بأطوال متفاوتة، خاصة إذا كنت ترتدين قميصاً أو فستاناً باللون الأبيض.

ادخلي أنواعاً مختلفة من المعادن - ربما قلادة ذهبية مع سلسلة ذهبية غير رسمية. في حين أن التناسق وارتداء أزواج متطابقة من المجوهرات قد يبدو الطريق الامثل – ولكن من قال أن هذه هي القاعدة الوحيدة في الكتاب؟ حان الوقت للخلط والمزج. اليوم أحدث صيحات الموضة هي إقران المعادن المختلفة مع بعضها البعض مثلاً مثلاً ارتدي خاتم ذهبي اللون مع سوار من البلاتين.

نصائح هامة قبل ارتداء القلائد

إذا كان لديك خط عنق أو رقبة طويلة؛ ركزي على ارتداء قلادة طويلة وأخرى متوسطة وأخرى على محيط الرقبة ولكن اذا كانت رقبتك قصيرة فيكفيك قلادة طويلة أو متوسطة الحجم.

لا ترتدي قلادة عنق مع بلوزة ذات ياقة عالية.

إذا كانت رقبة على شكل V - اختاري عقدًا متوسط الطول.

إذا كان قميصك بياقة مستديرة وعميقة بعض الشيء ، فاستخدمي أفضل قلادة عنق لديك مع مكياج ساحر.

أما إذا كان القميص له ياقة مدورة ؛ فالأفضل هو ارتداء قلادة طويلة وحديثة وعصرية لإكمال مظهرك.

ارتداء خواتم متعددة

لم تتوقف موضة التعدد على القلائد، فاليوم يمكنك أيضا ارتداء خواتم متعددة - خواتم كبيرة، بسيطة، أو كلاسيكية.

قومي بارتداء مجموعة من الخواتم المزينة بالأحجار الكريمة معًا إذا كنت ستذهبين إلى حفل رسمي أو مجموعة من الخواتم الماسية البسيطة لمظهر غير رسمي نسبيًا.

ركزي على نقاط الجمال لديك

للحصول على اطلالة جميلة ومميزة يجب ان تركزي على نقاط الجمال لديك. ولا تسرفي فالإكسسوارات يمكن أن تزيد مظهرك اناقة أو العكس تماماً لذلك كوني حكيمة عند اختيار الإكسسوارات. من قطع العنق الرائعة والثقيلة إلى الأساور والأقراط الطويلة المتدلية ؛ اختاري ما يناسب ملابسك ولا يتعارض معها أو مكياجك أو تسريحة شعرك.

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