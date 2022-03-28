حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع هل ترغبين في أظافر طويلة وقوية؟ كلنا نريد ذلك! لكن في الحقيقة ليس من السهل الحصول على أظافر أحلامك. لكن مع ذلك هذا ليس مستحيلاً. يمكن أن تساعد بعض النصائح والحيل في تسريع نمو الأظافر. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

1. عصير الليمون

يعتبر فيتامين سي مفيدًا حقًا في نمو الأظافر. كل ما تحتاجه هو قطعة من الليمون قم بفركها على أظافرك وأظافر أصابع قدميك ، مرة واحدة على الأقل في اليوم. افركيها لمدة خمس دقائق ثم اشطفيها بالماء الدافئ. سيساعد ذلك على نمو أظافرك وسيبقيها نظيفة وخالية من البكتيريا.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

2. زيت جوز الهند

يمكن لتدليك أظافرك بزيت جوز الهند الدافئ أن يعزز نمو الأظافر. زيت جوز الهند مليء بفيتامين E وهو مصدر كبير لمضادات الأكسدة. دلكي أظافرك بزيت جوز الهند كل ليلة قبل النوم وسترين الفرق في النهاية.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

3. عصير البرتقال

يساعد البرتقال في إنتاج الكولاجين. الكولاجين عامل مهم يساعد في نمو الأظافر ويزيد من حيوية الأظافر. تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في البرتقال أيضًا على منع أي عدوى. ضعي القليل من عصير البرتقال في وعاء وانقعي أظافرك لمدة 10 دقائق. اشطفيه بالماء الدافئ ورطبيه بشكل فعال. حاولي القيام بذلك مرة واحدة يوميًا على الأقل للحصول على النتائج المرجوة.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

4. زيت الزيتون

إذا كانت أظافرك متضررة وهشة ، فإن زيت الزيتون هو أفضل رهان لك. نظرًا لكونه سهل النفاذ بطبيعته ، فإن زيت الزيتون يصل إلى الطبقة الداخلية من أظافرك ، ويلطفها ويعالجها من كل جفاف. كما أنه يساعد في الدورة الدموية ويساعد في نمو الأظافر. قم بتسخين بعض زيت الزيتون البكر وقم بتدليك أظافرك وجلدك بلطف لمدة خمس دقائق. غط يديك بالقفازات واتركها ترتاح طوال الليل.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

5. قللي من أظافر الجل والأكريليك

يبدو فن الأظافر والهلام وأظافر الأكريليك جذابة. ومع ذلك ، فإن أظافر الأكريليك والهلام هذه تمنع تقوية ونمو أظافرك. لا بأس من تنظيف أظافرك بالجل أو الأكريليك من حين لآخر. لكن استخدام الأكريليك والمواد الهلامية بانتظام يؤدي إلى تدهور جودة ونمو أظافرك.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

6. تناول البيوتين

البيوتين هو الفيتامينات القوية لنمو الأظافر والشعر. يمكنك اختيار تضمين الأطعمة الغنية بالبيوتين في نظامك الغذائي مثل الموز أو الأفوكادو ، بالإضافة إلى تناول مكملات البيوتين. قبل البدء في تناول مكملات البيوتين ، استشر الطبيب.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

7. تناول الكثير من الخضار

الخضار الورقية ، وخاصة السبانخ ، مليئة بمستويات عالية من حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 الذي يكمل نمو الأظافر ويجعلها قوية. يساعد تناول الخضار مرة في اليوم على تقوية الأظافر وطولها.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

8. استخدم قشر البيض

يساعد الكالسيوم الإضافي في قشر البيض على تقوية أظافرك. خذ قشر البيض ونظفه ثم اطحنه واصنع منه عجينة. يمكنك بعد ذلك وضع العجينة على أظافرك وتركها لبعض الوقت. هذه القشرة ستساعد أظافرك على النمو.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

9. العسل

يساعد العسل على محاربة نمو البكتيريا والفطريات ويمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية ونضارة أظافرك وبشرتك. اصنعي قناع أظافر بالعسل والليمون عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون. دلكي هذا على أظافرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفيه جيدًا.

حسناء البوابة: 10 نصائح لجعل أظافرك تنمو أسرع

10. زيت الثوم

الثوم غني بالسيلينيوم ، مما يساعد على تعزيز نمو الأظافر. افركي أظافرك بقطعة من الثوم وإذا كان ذلك لاذعًا جدًا بالنسبة لك ، يمكنك صنع زيت الثوم بنفسك. استخدم زيت الثوم كقناع للأظافر وجربه مرة واحدة في الأسبوع.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج

طبيب البوابة: علامات وأعراض السكتة الدماغية