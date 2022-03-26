طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج من المعروف أن الطعام له تأثير هائل على الحالة المزاجية العامة للشخص. إن المعدة السعيدة والراضية والممتلئة والصحية لا تقل أهمية عن دماغ الإنسان. ومن ثم، لا ينبغي للمرء أن يأكل الطعام فقط من أجل البقاء ؛ بدلاً من ذلك ، يجب التركيز على تناول طعام صحي.

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج

سر السعادة

وفقًا للطبيب النفسي لعالم الأعصاب السريري ، دانيال آمين ، "أحد أسرار علم الأعصاب السبعة للسعادة هو الاستمتاع بالأطعمة (والمشروبات) التي تجلب السعادة الحقيقية التي ستجعلك تشعر بتحسن ، ليس فقط في الوقت الحالي ولكن على المدى الطويل."

يقول الخبراء إن الأطعمة التي تشعر بالرضا أو الراحة مثل البيتزا والآيس كريم تمنحك لحظة فقط من السعادة. لكن الأطعمة التي تحتوي بالفعل على عناصر مغذية تؤدي إلى تحفيز المواد الكيميائية وهرمونات السعادة في الجسم ستتمتع بسعادة دائمة على المدى الطويل.

لم يتم تصميم الأطعمة العضوية علميًا لتتناسب مع ذوقك ، بل تنمو بمغذيات محملة بداخلها والتي تتعامل مع آلية جسم الإنسان بطريقة تحسن الصحة.

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج

الفواكه والتوت الموسمي

للفاكهة والتوت العضوي تأثير ملون على الجسم أيضًا. هذه الأطعمة غنية جدًا بمضادات الأكسدة الضرورية لصحة الإنسان. علاوة على ذلك ، تتم زراعة الفاكهة والتوت وكذلك الخضروات الموسمية عضوياً ولا يتم تغذيتها بالمبيدات الحشرية وأدوية نمو النبات الأخرى.

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج

الزيوت الصحية

غالبًا ما يُنظر إلى الزيت على أنه المذنب عندما تتدهور صحة الشخص. لم يسبق رؤيته في ضوء جيد عندما يتعلق الأمر بالصحة الجيدة. لقد تم نصحنا مرات عديدة بعدم تناول الزيوت من أجل الحفاظ على صحة القلب. ولكن على عكس كل هذه المعتقدات ، يقترح الدكتور أمين وجود زيوت صحية. زيوت الطهي الصحية هي تلك الغنية بمضادات الأكسدة ، والتي لم يتم نزع محتوياتها المعدنية الأصلية من خلال عملية تكرير عالية.

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج

البيض

يعتبر البيض من الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية. يقول الخبراء إن البيض مليء بمادة الكولين التي تساعد على إنتاج الناقلات العصبية وبالتالي تحسين الحالة المزاجية. وفقًا لتقرير: "يوفر البيض B-12 وحمض الفوليك والبروتين والدهون الصحية - وكلها مهمة جدًا من حيث وظائف المخ. صفار البيض مليء بالكاروتينات ، مما يمنحه لونه الأصفر ، وقد أظهرت الدراسات الحديثة في جامعة هارفارد الكاروتينات مرتبطة بالتفاؤل ".

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

من المعروف أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع تسبب النعاس لأنها تسبب تغيرات مفاجئة في مستوى السكر في الدم. تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ثم تحطمه على عكس الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض. لذلك يُنصح بتناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض من أجل التمتع بجسم صحي وعقل إيجابي.

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحفز السعادة والمزاج

شوكولاتة داكنة

إن تأثير الشوكولاتة الداكنة على مزاج الشخص معروف للجميع. يرفع السكر الموجود في الشوكولاتة الداكنة المزاج الذي يعزز هرمون السيروتونين في الجسم ، وبالتالي يحسن المزاج العام للشخص. يسهل السكر إفراز الأنسولين الذي ينتج مواد كيميائية جيدة تُعرف باسم الإندورفين المعروف أنها تحفز الشعور بالنشوة لدى الإنسان.

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