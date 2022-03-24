طبيب البوابة: علامات وأعراض السكتة الدماغية السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا من أجل إنقاذ الحياة. يمكن أن يقلل الإجراء الفوري من تلف الدماغ الناجم عن انقطاع إمداد الدم. لذلك ، يحتاج المرء إلى معرفة علامات وأعراض الحالة. على الرغم من أن العلامات واضحة، إلا أنها تتداخل أحيانًا مع أمراض أخرى مما يجعل التفريق بينها أمرًا معقدًا ، لا سيما في جيل الشباب. قد يبدو من المفاجئ كيف يمكن لشخص صغير أن يصاب بسكتة دماغية ، لكن البيانات تشير إلى أن 15 في المائة من جميع حالات السكتة الدماغية تحدث لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

في الآونة الأخيرة ، تم نقل عارضة الأزياء هيلي بيبر إلى المستشفى بسبب أعراض تشبه السكتة الدماغية. اتضح أنها جلطة صغيرة في الدماغ ، وقد تعافت في غضون ساعات قليلة. يمكن أن يحدث مثل هذا الموقف مع أي شخص ، لذلك يحتاج المرء إلى الاستعداد لمعالجته.

طبيب البوابة: علامات وأعراض السكتة الدماغية

ما هي السكتة الدماغية؟

السكتة الدماغية هي حالة يتم فيها منع وصول الدم والأكسجين إلى أنسجة المخ بسبب تمزق أو نزيف أو تخثر في الأوعية الدموية. مع الأكسجين، تبدأ خلايا الدماغ في الموت. السكتة الدماغية من نوعين رئيسيين: نقص تروية ونزفية.

الإقفار هو أكثر الحالات شيوعًا ويمثل 87 في المائة من جميع الحالات. وهو ناتج عن تجلط الدم في الشرايين أو تضيق الشرايين بسبب تصلب الشرايين.

من ناحية أخرى ، تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يتسرب الدم من أحد الشرايين في الدماغ أو يتمزق. يتسبب الدم المتسرب من الشريان في حدوث ضغط في الجمجمة ويؤدي إلى تضخم الدماغ ، مما يؤدي إلى تلف الخلايا. هذا النوع من السكتات الدماغية يمثل 13 في المائة المتبقية من الحالات وهو أقل شيوعًا من السكتة الدماغية الإقفارية. فيما يلي بعض العلامات الشائعة للسكتة الدماغية التي يجب على المرء أن يعرفها.

طبيب البوابة: علامات وأعراض السكتة الدماغية

كيفية التعرف على علامات السكتة الدماغية

يمكن أن يساعدك التعرف على أعراض السكتة الدماغية في الحصول على رعاية طبية مناسبة في الوقت المناسب ، وهو أمر ضروري لإنقاذ الحياة. لهذا السبب يحث الخبراء الناس على تذكر عبارة B.E. F.A.S.T. لاكتشاف علامات السكتة الدماغية. يمكن أن يساعد كل حرف من العبارة في التعرف على علامات السكتة الدماغية بنجاح.

B التوازن (مشاكل التوازن أو ضعف الأرجل)

E العيون (مشكلة في رؤية الأشياء بوضوح أو صعوبة في التركيز)

F الوجه (تدلي أو تنميل في الوجه)

A الذراعين (صعوبة في رفع الذراعين أو ضعف الذراع)

S الكلام (صعوبة في التحدث)

T الوقت (اتصل بالطوارئ فورًا إذا لاحظت هذه الأعراض)

بصرف النظر عن هذه العلامات المنذرة ، تشمل بعض علامات السكتة الدماغية الأخرى ما يلي:

الارتباك أو صعوبة فهم الآخرين

صداع شديد بدون أي سبب

دوخة

من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية

على الرغم من أن السكتة الدماغية ترتبط عمومًا بكبار السن ، إلا أن جيل الشباب معرض بنفس القدر لخطر المعاناة من هذه الحالة. يكون الخطر أكبر بين أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل:

ضغط دم مرتفع

عالي الدهون

بدانة

اضطرابات القلب

عيوب صمام القلب

مرض فقر الدم المنجلي

داء السكري

اضطراب تخثر الدم

الثقبة البيضوية الواضحة (PFO)

طبيب البوابة: علامات وأعراض السكتة الدماغية

تاريخ من السكتة الدماغية

عوامل أخرى قد تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

بصرف النظر عن الظروف الصحية الأساسية ، تشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ما يلي:

الخمول البدني

الإفراط في تناول الكحول

التدخين

النظام الغذائي الغني بالملح والدهون غير الصحية

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