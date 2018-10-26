حضّري ملطّف البشرة بالخيار في المنـزل !!

يُعتبر الخيار من أكثر أنواع الخضار المفيدة للبشرة بخاصة الوجه، لأنه يحتوي على درجة الحموضة المثالية للحصول على بشرة صحية، ما يجعله من أفضل المواد الطبيعية المستخدمة في تحضير الملطفات والماسكات الخاصة بالبشرة.

ننصحكِ بتحضير ملطف البشرة بالخيار منزليًّا، لتأمين أفضل عناية لبشرتكِ مهما كان نوعها:



1- قطّعي نصف حبّة الخيار مع الحفاظ على قشرها، ثمّ دعيها في وعاء.



2- ضعي القليل من الماء المغلي في وعاء صغير وأضيفي إليها بضعة أوراق من النعناع الطازج، ثمّ غطّيها واتركيها لدقائق معدودة كي تبرد.



3- أضيفي أوراق النعناع وماءها مع ما يعادل ملعقتين صغيرتين من ماء الورد، و3 قطرات من زيت الشاي الأخضر، إلى الخيار المقطع.





4- اخلطي المزيج جيدًا كي يتماسك ويصبح سلسًا نوعًا ما، واحرصي بعدها على سكبه في المنخل كي تتخلصي من المواد الصلبة.



5- ضعي الملطف في زجاجة ملغقة بإحكام، واحفظيه بعدها في الثلاجة لمدة أسبوع كحدّ أقصى.



6- يمكنكِ تطبيق هذا الملطّف عبر وضع القليل منه على قطعة قطن نظيفة، ثمّ مسح كامل وجهكِ بها.



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