حضّري ملطّف البشرة بالخيار في المنـزل !!
ننصحكِ بتحضير ملطف البشرة بالخيار منزليًّا، لتأمين أفضل عناية لبشرتكِ مهما كان نوعها:
1- قطّعي نصف حبّة الخيار مع الحفاظ على قشرها، ثمّ دعيها في وعاء.
2- ضعي القليل من الماء المغلي في وعاء صغير وأضيفي إليها بضعة أوراق من النعناع الطازج، ثمّ غطّيها واتركيها لدقائق معدودة كي تبرد.
3- أضيفي أوراق النعناع وماءها مع ما يعادل ملعقتين صغيرتين من ماء الورد، و3 قطرات من زيت الشاي الأخضر، إلى الخيار المقطع.
4- اخلطي المزيج جيدًا كي يتماسك ويصبح سلسًا نوعًا ما، واحرصي بعدها على سكبه في المنخل كي تتخلصي من المواد الصلبة.
5- ضعي الملطف في زجاجة ملغقة بإحكام، واحفظيه بعدها في الثلاجة لمدة أسبوع كحدّ أقصى.
6- يمكنكِ تطبيق هذا الملطّف عبر وضع القليل منه على قطعة قطن نظيفة، ثمّ مسح كامل وجهكِ بها.
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