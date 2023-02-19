اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 فبراير/ شباط 2023‎‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الإثنين 20 فبراير/ شباط 2023‎‎:

حظك اليوم في الأبراج الإثنين 20 فبراير/ شباط 2023‎‎

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، من الناحية الصحية حاول ارتداء ملابس ثقيلة لا تنغر بأشعة الشمس، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من تصرفات زملائك في العمل، أما من الناحية العاطفية تشعر بعدم الرغبة في التحدث مع شريكك.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار، من الناحية الصحية تفكر بأخذ فيتامينات مهمة لصحة جسمك لأنك تعاني في الفترة الأخيرة من دوخة، أما من الناحية المهنية حاول تجنب الطاقة السلبية في مكان العمل، أما من الناحية العاطفية تفكر بعمل مفاجئة لشريك حياتك من باب تغيير الروتين.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، من الناحية المهنية سوف تواجهك خيبة أمل في مكان عملك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه كي تستوعب الأمور بجدية أكبر، أما من الناحية العاطفية تعتبر الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة والتسرّع مرفوض أبداً ومستقبلك مع شريك حياتك على المحكّ، أما من الناحية الصحية يا عزيزي لا تدع الآخرين يتلاعبون بوضعك الصحي من خلال إعطائك نصائح وإرشادات غير مدروسة بشكل طبي.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،من الناحية المهنية يوف تتأخر بعض الاستحقاقات وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم في حياتك المهنية يا عزيزي، أما من الناحية العاطفية، مهما بذلت من جهود، فإنك قد لا تجد من يقدّرك غير شريك حياتك، أما من الناحية الصحية حاول التخفيف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرض ظهرك لآلام حادة وممكن أن يصيبك شد عضل.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، من الناحية المهنية حاول يا عزيزي أن تحذر من التحالفات المشبوهة ولا تتسرّع في بت أمورك، وكن مرِناً، أما من الناحية العاطفية تطوّر في علاقة عاطفية، أبق قلبك منفتحاً، فقد يكون الحب متوجّهاً إليك يا عزيزي، أما من الناحية الصحية حاول أن تتنقل بين العمل والبيت مشياً والتخفيف من استعمال السيارة لتخفيف من وزنك الزائد.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية المهنية بانتظارك مشاكل ومطبّات في المجال المهني، لكنّ ذلك لن يحول دون إنجازك مهامك على أكمل وجه، أما من الناحية العاطفية كن مستعداً لمواجهة شريك حياتك في أمور غريبة نوعاً ما، أما من الناحية الصحية أنت تتمتع بجسم رشيق وصحة جيدة.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية المهنية تميل الحياة إلى الرتابة والهدوء، فلا توقع عقداً ولا تحسم أمراً أما من الناحية العاطفية هناك توقع خيبة أو لبساً في علاقتك مع الشريك، وهنالك إضاعة للوقت احذر المتاعب والجدال أما من الناحية الصحية مارس الرياضة وحاول القيام بساعة مشي كل يوم.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، من الناحية المهنية عليك يا عزيزي أن تكون أكثر حذراً في خياراتك في الفترات المقبلة، قد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام أما من الناحية العاطفية أي نجاح للعلاقة مع شريك حياتك يتطلب منك تقديم ولو بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أما من الناحية الصحية لا تستخف بأي عارض صحي.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية المهنية أنت من الشخصية التي تميل حياته إلى الرتابة، احذر لا توقع عقداً ولا تحسم أمراً، أما من الناحية العاطفية أنت تتمتع بشخصية حساسة وشفافة ويتمنى شريك حياتك التقرّب منك أكثر، أما من الناحية الصحية يا عزيزي لا تدع العمل يسيطر على حساب الاهتمام بصحتك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،من الناحية المهنية إحذر العقبات والمواجهات، يجب أن تفكر جيداً قبل أيّ تصرّف، لا تهدم ما بنيت، وانتبه لما يحاك خلف الستار أما من الناحية العاطفية عليك أن تفكر مع شريك حياتك بقلبك لا بعقلك.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، من الناحية المهنية سوف يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة أما على الصعيد العاطفي تعتبر المصداقية شبه مفقودة مع شريك حياتك بسبب قلة التفاهم فيما بينكما والثقة المهزوزة أما من الناحية الصحية يوجد حدث سعيد يعيد إليك العافية.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،من الناحية الصحية تشعر بالنشاط والحيوية منذ الصباح الباكر لكن حاول أن تكثر من شرب الماء، أما من الناحية المهنية فكر بعمل خطة جديد لعملك، أما من الناحية العاطفية حاول أن تهتم بمظهرك لأنه الشريك يحب الأناقة.

توقعات الأبراج لعام 2023

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023