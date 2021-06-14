من أبرز مشاهير برج الحمل:شيري عادل، روجينا، مي نور الشريف، منال سلامة ، جومانا مراد، سوسن بدر و ريهام سعيد .

برج الحمل من الأبراجالفلكية وترتيبه الأول في دائرة الأبراج التي تتألف من اثني عشر برجًا، ويبدأ هذا البرج في الواحد والعشرين من شهر مارس وحتى العشرين من شهر إبريل، ويصنف من الأبراج النارية وكوكبه الحاكم هو كوكب المريخ.

يشتهر مواليد برج الحمل بأنهم متلهفون للحب، وفي كل مرة يعيشون الحب كأنه يجربه للمرة الأولى.

كما يشترك مواليد هذا البرج في مجموعة من الصفات والمميزات يأتي من أهمها الوضوح والصراحة كما يمتلكون شخصية شجاعة لا تخشي قول الحقيقية ويعد الطموح سمة أساسية تميز أصحاب برج الحمل فهم يصرون دائماً على تحقيق أهدافهم مهما كانت الطرق.

ويتمتع مواليد برج الحمل بشخصية اجتماعية تجيد التواصل مع الأخرين بأسلوب لبق ودبلوماسي كما يتسمون بالاندفاع والتسرع في اتخاذ القرارات الهامة وهو ما يسبب لهم الندم فيما بعد.

في حين يمتلك مواليد برج الحمل شخصية عصبية سريعة الانفعال وبخاصة عندما يتعرضون للنقد من قبل الآخرين ويتمسكون بتنفيذ وجهة نظرهم ولا يقبلون الآراء ووجهات النظر الأخرى وهو ما يسبب لهم الكثير من المشاكل خاصة في المجال المهني.

المشاهير الذين ينتمون الى برج الحمل

ولد الممثل الأمريكي "روبرت داوني" في (4 أبريل 1965) ترشح لجائزتي أوسكار وفاز بثلاثة جوائز غولدن غلوب والعديد من الجوائز والترشيحات الأخرى

ولدت لاعبة التنس الروسية "ماريا شارابوفا" في (19 أبريل 1987) وبدأت مسيرتها الاحترافية سنة 2001، وهي حاصلة على خمس بطولات من الجراند سلام

ولد السوري "نزار قباني" في (21 مارس) ويعد من أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث والذي اشتهر بأعماله الرومانسية الجريئة

ولد "فضل شاكر" في (1 أبريل 1969)، هو مطرب لبناني معتزل بدأ حياته الفنية مبكراً في عُمرِ 15 حتى أعلن اعتزال الفن نهائيًا في نهاية عام 2012

ولد النجم البريطاني "إلتون جون" في (25 مارس 1947) وهو حاصل صل على جائزة أوسكار مرة واحدة وخمس جوائز غرامي

ولدت "ماريا كيري" في (27 مارس 1970) وهي مغنية أمريكية، وكاتبة أغاني، ومنتجة وسطوانات، وممثلة

ولدت مغنية البوب الكندية "سيلين ديون" في (30 مارس 1968) وهي حائزة على جائزة غرامي وجائزة جونو

ولد النجم المصري "حسين فهمي" في (22 مارس 1940)، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل

ولدت المغنية اللبنانية "باسكال مشعلاني" في (27 مارس 1967) وكانت بدايتها الفنية عام 1988

مشاهير برج الحمل العرب

مشاهير برج الحمل رجال

وليد توفيق (8/4 ) 1956 : مغني لبناني شهير من أصل سوري.

حسين فهمي (17/4 )1940 : ممثل مصري وعربي كبير .

المغني يان هامر 1962: هو عازف بيانو وملحن تشيكوسلوفاكي -أمريكي، يعمل بشكل وثيق كملحن لموسيقى الأفلام.

مارلون براندو (3\4) 1924: ممثل ومخرج وناشط أمريكي.

مشاهير برج الحمل الإناث

مشاهير برج الحمل شيري عادل

مشاهير برج الحمل روجينا

مشاهير برج الحمل مي نور الشريف

مشاهير برج الحمل منال سلامة

مشاهير برج الحمل جومانا مراد

مشاهير برج الحمل سوسن بدر

مشاهير برج الحمل ريهام سعيد

مشاهير برج الحمل الاتراك

من أبرز مشاهير برج الحمل الأتراك الممثل مراد يلدريم، ولد الممثل مراد في الثالث عشر من شهر نيسان عام 1979 في قونية من أم تركية وأب تركي، واشتهر في مسلسل عاصي، وفي عام 2008 تزوج من الممثلة التركية بروشين تيرزي أولو وانفصل عنها عام 2014، وتزوج من ملكة جمال المغرب والممثلة إيمان الباني عام 2016

مشاهير برج الحمل الهنود

برابهاي ديفا‏ مواليد 3 أبريل 1973.

لارا دوتا ممثلة وعارضة أزياء وملكة جمال الكون ولدت في 16 أبريل 1978.

مادهو هي ممثلة هندية، ولدت في 26 مارس 1972.

مواليد برج الحمل من المشاهير

نزار قباني: شاعر من مواليد 21 مارس

شاعر من مواليد 21 مارس باسم يوسف: مقدم برنامج من مواليد 21 مارس

مقدم برنامج من مواليد 21 مارس نادية الجندي: ممثلة مصرية من مواليد 24 مارس

ممثلة مصرية من مواليد 24 مارس باسكال مشعلاني: مطربة لبنانية ولدت في 27 مارس

مطربة لبنانية ولدت في 27 مارس سوسن بدر: ممثلة مصرية من مواليد 1 أبريل

ممثلة مصرية من مواليد 1 أبريل جوليا بطرس: مطربة لبنانية ولدت في 1 أبريل

مطربة لبنانية ولدت في 1 أبريل دنيا بطمة: مطربة مغربية ولدت في 1 أبريل

مشاهير برج الحمل الاجانب

إيما ستون

إيما واتسون

سارة ميشيل غيلير

شانون دهورتي

إيلا فانينغ وكيرا نايتلي

مشاهير برج الحمل عالميا

السير إلتون هيركيوليز جون

هو مغني روك ومؤلف موسيقي وعازف بيانو، ولد في الخامس والعشرين من شهر مارس عام 1947 في إنجلترا، وقد حاز على جائزة غرامي خمس مرات وعلى جائزة الأوسكار.

روبرت داوني جونير

هو ممثل أمريكي ولد في الرابع من شهر نيسان عام 1965 في مانهاتن، وحصل على ثلاث جوائز غولدن غلوب، وظهر في العديد من الأفلام، وجسّد دور شارلوك هولمز.

تشارلي تشابلن

هو ممثل كوميدي اشتُهر في زمن الأفلام الصامتة، وهو كاتب سيناريو وملحن ومخرج، ولد تشارلي تشابلن في المملكة المتحدة في السادس عشر من شهر نيسان عام 1889، ويعتبر من أشهر الشخصيات التي ساهمت في صناعة السينما، ومن أبرز شخصياته الشهيرة الصعلوك والمتشرد.

مارلون براندو

هو مخرج وممثل من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في الثالث من شهر نيسان عام 1924 في أوماها.

ماريا شارابوفا

هي لاعبة تنس يعود أصلها إلى روسيا، وبدأت مسيرتها عام 2001 وحصلت على خمس بطولات من الجراند سلام، ولدت ماريا في التاسع عشر من شهر نيسان عام 1987.

مشاهير من برج الحمل

مشاهير من برج الحمل نادية الجندي

نادية الجندي هي ممثلة مصرية ولدت في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1946، وفي عام 1958شاركت في فيلم جميلة إذ لعبت دور المجاهدة علياء، وعدد سنوات عملها في السينما تجاوزت الستين عامًا، وتزوجت من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها هشام، وتزوجت في المرة الثانية من المنتج محمد مختار.

مشاهير من برج الحمل عمر الشريف

هو ممثل مصري واسمه الأصلي ديمتري شلهوب في العاشر من شهر نيسان عام 1932، وشارك في العديد من الأفلام بدور البطولة ومنها: لورنس العرب، والفتاة المرحة، ودكتور جيفاغو، وحصل على جائزة سيزر وثلاث جوائز غولدن غلوب، وتوفي عمر الشريف في العاشر من شهر تموز عام 2015.

مشاهير من برج الحمل سوسن بدر

ولدت الممثلة المصرية سوسن بدر في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام 1957، عُرفت الممثلة سوسن بدر بملامحها الفرعونية لذا أُطلق عليها لقب نفرتيتي السينما المصرية، والدتها هي الممثلة آمال سالم، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات.

مشاهير من برج الحمل دينا

هي راقصة مصرية ولدت في الثاني عشر من شهر نيسان عام 1964، ولدت في إيطاليا وتحديدًا في روما، واحترفت الرقص وهي في الثانوية العامة في عمر 15 عامًا، درست الراقصة دينا في جامعة عين شمس وتخرجت من كلية الآداب قسم الفلسفة، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة.

مشاهير من برج الحمل باسم يوسف

باسم يوسف هو طبيب جراح ومنتج وكاتب، ومقدم في التلفزيون المصري وناقد إعلامي، اسمه الكامل باسم رأفت محمد يوسف، ولد في الثاني والعشرين من شهر مارس عام 1974، وقام بتقديم العديد من البرامج من عام 2011 إلى عام 2014، تخرج باسم يوسف من كلية الطب عمل عضوًا في هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة القاهرة، وسافر بعدها إلى أوروبا وامريكا من أجل العمل.