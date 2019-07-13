حظك اليوم مع الأبراج الأحد 14 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 14 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 14 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الأوضاع ليست بجيدة، وتلاحظ ذلك منذ استيقاظك من النوم؛ حيث تشعر بالتعب ينال من جسدك، والعمل لن يرحمك بتاتا في الصباح وحتى ما بعد الظهر؛ حيث تواجه العديد من المشاكل، الصحة مهمة لديك، فخذ قسطا من الراحة في المساء، ولا داعي للخبطتك في الأكل.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تركز على عملك، فمنذ وقت وأنت غير مهتم جيدا به، عليك استغلال وضعك اليوم، لأن الفلك يدعمك، الأعمال تضغط عليك في فترة الظهيرة، لكنك تسيرها بكل سهولة وبساطة، لا تجعل الكآبة تتسلل إليك في فترة المساء، وحاول تلبية دعوة توجه إليك من صديق مقرب.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تبدو بأحلى طلة وتنتقي ملابسك بدقة وعناية، لأن لديك الكثير من البرامج والمقابلات المهمة سواء عملية أو شخصية، خذ بالنصيحة ولا داعي لأن تتمسك برأيك فقد يساعدك الرأي الآخر، مشاكل قد تنشأ بينك وبين من تحب في المساء إثر سوء تفاهم بينكما.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الحظ يلعب معك يا صديقي، ويساعدك على فعل ما تريد، جرب حظك اليوم بالعمل، وبخاصة إذا كنت تريد المغامرة في مشروع معين أو صفقة ما، احذر أثناء قيادة السيارة في فترة ما بعد الظهر ولا تكن عصبيا أثناء مناقشتك مع أفراد عائلتك في المساء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا تزعج نفسك بوضع المخططات والبرامج لهذا اليوم، لأنها كلها تبدأ بالفشل، شيء طارئ يؤخرك عن مواعيدك، ويغير جميع برامجك، انتبه أيضا يا مولود الأسد إلى صحتك أكثر، وبخاصة في فترة المساء حيث تشهد توعكا بسيطاً.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،حضر نفسك إلى نهار متعب، وفيه الكثير من الأحداث والأمور المتشابكة، فإنك لن ترتاح ولو حتى لحظة لما لديك من أعمال، وبخاصة في فترة الظهيرة حين تشعر بالعصبية لتوالي الأمور عليك، المساء يعدك بتغيير الأجواء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، نهار جيد جدا وعلى جميع الأصعدة، تسيطر على أعمالك في فترة الصباح، وتكون الأمور هادئة حولك، قد يضيع منك شيء في الظهيرة، ما يجعلك عصبيا نوعا ما، الأمور العاطفية في أوجها في هذا اليوم، وبخاصة في فترة المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم هو الفرج بالنسبة إليك يا عزيزي العقرب، فبعد الأيام الصعبة، والتي واجهتك في الأيام السابقة، اليوم ستشعر بالقوة والخفة في مشيتك، الأمور تسير بسهولة أكثر معك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تواجهك الكثير من التحديات اليوم يا مولود القوس، وفي مجال العمل الذي يبدو أمامك كساحة قتال، وتضطر لأن تدافع عن مصالحك، لذلك المواجهة تكون ضرورية لك في فترة ما بعد الظهر، قد يكون من الأفضل لك في فترة المساء عدم رؤية من تحب، لأنك تؤذيه بكلامك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،عليك بالالتفاف إلى أمورك الشخصية أكثر من العمل، لأنك مهمل بها وبخاصة عائلتك التي لم تعد تراك إلا في المناسبات، يوم عملي هادئ نوعا ما وبخاصة في فترة الصباح، دعوة اجتماعية قد تدعى إليها في المساء تسر بها كثيرا لتعرفك على أشخاص جدد.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،شخصيتك لافتة للنظر لما فيها من تصميم على ما تريد فعله، فأنت تخطو بخطى واثقة وقراراتك في محلها، قد تقف أمام مفترق طرق في فترة الظهيرة، فعليك التركيز على قراراتك وعدم التهور، الأمور العاطفية في المساء تكون معقدة قليلاً مع الحبيب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، انتبه لهذا اليوم الذي ستدفع به ثمنا غاليا جدا، إذا لم تضع حدا لتهورك وجرأتك، فأنت لا تفكر بأي شيء تفعله، احذر وبخاصة في مجال عملك كي لا تخسر، في المساء تكون الأجواء مشحونة بينك وبين من تحب لكلامك العصبي والجارح له، فمن الأفضل أن تخرج مع أصدقائك.

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