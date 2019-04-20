حظك اليوم مع الأبراج الأحد 21 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 21 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 21 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، حضر نفسك للقيام بالعديد من الأعمال والمواعيد، فمنذ الصباح تذهب من مكان إلى آخر ومقعدك لن تجلس عليه كثيراً. طلتك الجميلة لها أثر كبير في التأثير على رأي الآخرين بأقوالك وآرائك، فاستغل هذا النهار جيداً قبل أن ينقلب عليك في المساء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يوم إيجابي، فكل الأمور تصب في مصلحتك وابتسامتك ظاهرة على وجهك منذ الصباح الباكر. الحظ قد يحالفك في آخر دقيقة، لكي ينقذك من بعض المشاكل في فترة الظهيرة. المساء قد يكون جيدًا أيضاً مع أصدقائك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الكثير من مواليد هذا البرج لن يحبوا هذا اليوم الذي يبدو لهم غامضاً، وليس لديهم القدرة على تمييز شيء من حولهم، فعليك إذن بالتفكير جيداً بما تفعله، ولا تدع جرأتك وتهورك يحملانك لفعل الخطأ، يوم فيه كثير من المفاجآت مثل الأيام السابقة، وبخاصة في فترة الظهيرة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تفكر كثيراً وبعينيك أسئلة تترجمها بسكوتك، وذلك لكثرة ما لديك من أمور لتهتم بها على الصعيدين العائلي والعاطفي. يوم جيد للانخراط مع الآخرين، ولتكون محط الاهتمام من الجميع. أما في فترة المساء فقد يكون لديك مفاجأة قد لا تعجبك، كما قد تتغير كل مواعيدك إثر حدث طارئ.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، كفى استهزاء بالآخرين، وقلل من ثرثرتك فقد تجلب لك المشاكل، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. العاطفة التي في قلبك تعمل على تقريب حبيبك منك في فترة الظهيرة وما بعدها، وقد تكون العائلة هي صاحبة الحظ الأوفر من وقتك في فترة المساء لما لديك من التزامات تجاهها.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، الفلك ما يزال إلى جانبك وبخاصة في فترة النهار، حيث ما يزال بإمكانك تنفيذ ما تريد وإطلاق المبادرات، خبر جيد تنتظره منذ فترة قد تحصل عليه في فترة الظهيرة. أما المساء فهو واعد أكثر، وبخاصة على الصعيد العاطفي، حيث تحصل تطورات تصب في صالحك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، معاناتك قاربت على الانتهاء، لكن عليك بالصبر خلال فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر، فما تزال المشاكل تحوم حولك ومزاجك ليس بصافٍ، حافظ على هدوئك عند مواجهة مع أحد الأشخاص في فترة ما بعد الظهر، ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه أو مواجهته.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، شخصيتك قوية وتسيطر على كل الأمور بحياتك، وبخاصة العائلية والعاطفية منها في النهار، حيث تضع النقاط على الحروف، وتكون أكثر شجاعة في عرض موقفك والدفاع عن نفسك، لأن بعض الأشخاص قد يطلقون عليك الإشاعات في فترة الظهيرة وما بعدها.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، اليوم يضم الكثير من الأحداث التي ستترك فيك أثراً لن تنساه، فهذا يوم الاكتشافات وذوبان الثلوج، يختلف تقديرك للعديد من الأمور حولك، وبخاصة تجاه أصدقائك. احذر من النقاشات العائلية حتى لا تتطور إلى فرقة أو نزاعات.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، هذا يوم مراجعة الحسابات، فأنت تكتشف أنك ارتكبت أخطاء لم تكن تتوقع نتائجها بهذا الشكل. فكل دقيقة وساعة من هذا اليوم تحمل مفاجأة ليست بجيدة لك، قد يتحول هذا الندم في المساء إلى قوة لتجابه بها الآخرين وأنت مصمم على تصحيح هذه الأخطاء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، يوم من الأيام المملة، فأنت تنشغل بالنوم والأكل فقط. يوم لا يوجد به أحداث وقد تكون الفترة الأكثر حركة هي فترة ما بعد الظهر. أما في المساء فلا تسألني عن وضعك الذي سيكون صعباً قليلاً مع من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، من المؤكد أنه النهار الأطول بحياتك، فأنت تشعر أن عقارب الساعة لا تمشي. قد تواجهك المشاكل ومناوشات في فترتي الصباح والظهيرة، والسبب من المؤكد منك ومن قراراتك الخاطئة.

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