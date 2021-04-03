حظك اليوم مع الأبراج الأحد 4 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 4 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 4 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، الافكار قد تقذف بك من مكان الى اخر فضغوطات العمل من جهة وعقلك مشغول بشيء اخر من جهة اخرى، يوم كيوم امس و ليس بافضل فمن المستحسن تأجيل الاشياء المهمة الى يوم غد . قد تكون فترة ما بعد الظهر صعبة لكن تستطيع بسكوتك تمريرها بنجاح.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، قد تكون تحركاتك كثيرة منذ الصباح فانت نشيط و تريد فعل الكثير لانك تشعر باته يوم جيد للمبادرات و القرارات وبالاخص في فترة الصباح و الظهيرة. اما في فترة ما بعد الظهر فعليك الاهتمام باعمالك اكثر لان فرصاً ليست بقليلة قد تطرق بابك وتغير لك مشاريعك .

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،ليس لديك الرغبة بفعل أي شيء وتجد نفسك منذ صحوتك من النوم متعبا وكسولا وفوق كل هذا تعاكسك الأمور بقوة منذ الصباح وخاصة في فترة الظهيرة حيث ضغط الأعمال.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،فرق كبير عما كنت عليه في الأيام الماضية، فالاوضاع تتحسن تدريجيا منذ الصباح، وتصبح أكثر قوة ونشاطا لتنفيذ جميع أعمالك المتراكمة منذ الأيام الماضية.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الأوضاع في تحسن مستمر يا صديقي وعلى كافة الاصعدة وخاصة المالية منها فقد يأتيك مبلغ من المال يحسن من وضعك المتدهور. لكنك اليوم كسول جدا وتكاد لا تفعل اي شيء سوى النظر الى اوراقك أو مراقبة الساعة للعودة الى البيت .

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يوم جيد وينتظرك فحاول استغلاله على اكمل وجه قبل ان يأتي يوم غد . في فترة الظهيرة تضغط الاعمال لديك بشكل لا يحتمل لكنها لن تدوم سوى لبضع ساعات. في المساء تنتظرك جلسة جيدة لا بأس بها مع الاصدقاء فحاول الاستمتاع بوقتك وبالاخص مواليد شهر تشرين الثاني.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم عملي جيد يا صديقي فانت تبدع في ادارتك وطريقة سيطرتك على الأمور، الامور قد تأخذ منحنى اخر في فترة ما بعد الظهر وقد تشعر ببعض العصبية من كثرة الاحداث التي تواجهك و المشاكل التي عليك بحلها .

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، من المفضل أن تصبر على الضغوط التي رافقتك منذ يوم أمس لانها ستبقى تضغط عليك ولكنك ناجح متفوق في كل ما تفعله . في فترة ما بعد الظهر قد تتعرض لمفاجئة في العمل تكسبك بعض النشاط و التفاؤل.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لست محظوظا ابداً بما يحدث لك اليوم فأنت قد تضحك من كثر ما لديك من مشاكل . كن هادئاً ولا تجعل احداً يستفزك في مضمار العمل ومن المفضل ان تأخذ اجازة لفترة ما بعد الظهر تلافياً للمشاكل.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، الامور العملية و الاخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك سعيداً و نشيطاً لانهاء اعمالك بكل براعة . في فترة ما بعد الظهر قد يخف نشاطك وينتابك النعس فحاول كبت رغبتك في الذهاب الى السرير.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يوم خال من أي شيء هذا ما يبدو لك في وقت الصباح لكن سرعان ما تتسارع الاحداث وتصبح في حيلة من أمرك في فترة الظهيرة لكن الاوضاع افضل بالتأكيد من الايام التي مرت عليك سابقا. في فترة ما بعد الظهر قد تنشغل ببعض الأمور العائلية وبعض الزيارات.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم يحمل جميع الاطياف ولا تستطيع الحكم عليه اهو جيد ام لا، لذلك من المفضل ان تتمهل باي خطوة تقوم بها منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر لانها الفترة الاصعب و قد تكمن بها بعض المشاكل .