حظك اليوم مع الأبراج الأحد 7 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 7 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 7 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الأشخاص المهمون في حياتك يراقبون ويتابعون مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك الاستفادة من هذا التأثير والتزم بالمهمة بثقة! اقترح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُقنع، لكن في ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة الغرور لن يساعد الرصانة قد تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها. احرص في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية. بالعكس، تخلص مما يشغلك يوميًا ولا يريحك منذ زمن.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، إصرارك اليوم واضح جدًا، ولكنه لن يكون مفيدًا لك إذا تصرفت برعونة. قد يتخلى عنك الحلفاء القيمون لأنك تصب غضبك من نفسك على الآخرين من حولك. لا تتهور، وخذ خطوة إلى الوراء وحاول استعادة هدوءك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لا يجب أن تتبنى مسئوليات كثيرة، مهما كانت المغريات. يجب أن تركز على الأمور الأهم بالنسبة لك، وإلا فسوف تعرض نفسك لخطر أن تطغى عليك هذه الأمور. إذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحًا واطلب مساعدة الآخرين.

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