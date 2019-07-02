حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 3 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 3 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ما تزال الأمور لا تسير لصالحك، فعليك الحذر خلال هذا اليوم وتابع الحذر على صحتك في اماكن ضعفك كالجهاز التنفسي، كما أن العصبية ستأخذ حيزًا كبيرًا من يومك، لا تتوتر وكن أكثر هدوءًا. في فترة ما بعد الظهر تتحسن أمورك بشكل كبير وتشعر بأن الأمور بدأت بالتحسن من حولك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،إنه يوم جيد، وبخاصة ان الهدوء يعم المكان حولك ولا يوجد من منغصات، لكن لا انصح بالمغامرة والتهور وفكر مليا قبل القيام بأي عمل طائش وبخاصة في فترة الصباح. تتغير الأمور تمامًا في فترة ما بعد الظهر وتشعر أن الامور تتحرك لصالحك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، اليوم ما تزال الأمور جيدة معك والحظ يرافقك حتى الظهيرة إذا أردت فعل شيء، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تقوم ببعض الأمور الشخصية كالتسوق فخرج من جيبك مبالغ من المال تضعك بموقف حرج. في المساء قد تدعى الى حفل او عشاء تكون به ملفت للنظر.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يوم جيد في النهار سيئ بالمساء لذلك عليك باستغلال الساعات الصباحية وحتى الظهيرة وخاصة ضمن أجواء العمل وحاول ان تسير جميع اعمالك في هذه الفترة. لكن منذ فترة ما بعد الظهر يبدأ مزاجك بالتغير وقد تواجهك بعض التعطيلات.

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الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،عليك بمواصلة أخذ بالك من صحتك فهي نقطة ضعفك لهذا اليوم، مفاجآت عديدة في الصباح وفترة الظهيرة تجعلك عصبيًا ومائلاً للتردد فعليك الابتعاد عن القرارات المهمة، لكن تتغير الوضعية في فترة ما بعد الظهر وتشعر بالتحسن في كل الجهات، كما أن المساء قد يحمل بعض الأخبار الجيدة والمهمة لك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، عليك أن لا تستعجل الأمور وأن لا تكون فاقد الصبر، عصبيتك المفرطة لتنفيذ الأمور بسرعة تجعلك تسمع التأفف من أفواه زملائك والمقربين منك، لكنك من ناحية أخرى نشيط والحركة تلازمك، اليوم هو يوم التنقل والاتصالات بالنسبة إليك وبخاصة مواليد 19 إلى 22 أيلول (سبتمبر).

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، المال ما يشغلك، فهناك مبلغ لا بأس به بالطريق اليك في فترة الظهيرة يكسبك بعض الراحة المالية. أما بالنسبة للعمل فإن أداءك يتحسن في فترة ما بعد الظهر وقد تكون لديك العديد من الأخبار عليك بأن لا تصدقها كلها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، ما تزال الأمور معك جيدة فاعمل الذي تريده، وبخاصة بالعمل، فالحظ يدعمك بكل قوة، في فترة ما بعد الظهر قد تشعر بتراجع في نشاطك وحماسك مما يراكم العمل حولك. فترة المساء قد تكون حساسة لأمورك العاطفية فحاول أن تعد للعشرة قبل إعطاء قرار مهم يخص حبيبك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،من غير الممكن تحمل مزاجك وعصبيتك وحساسيتك الزائدة، فمنذ صبيحة هذا اليوم مزاجك عصبي وذلك للظروف المحيطة والتي تجعلك لا تقدر على سماع أي كلمة من أي شخص كان عليك احتمال فترة الصباح والظهيرة لأن فترة ما بعد الظهر تعمل على تحسين مزاجك والأجواء تبدأ بالاستقرار، كما أن المساء قد يجلب لك مصالحة مع من تحب أو احد اصدقائك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،عزيزي برج الجدي، من أهم مواضيعك لهذا اليوم هو معالجة الأمور قبل مجيء الظهيرة، لأن الأجواء في الصباح تكون داعمة لك، أما في فترة ما بعد الظهر فقد يحدث شيء أمامك يغير من مزاجك ويجعلك عصبيًا.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لا تدع الكآبة والملل يسيطران عليك، فنحن نعرف أنك تحب الحركة والتغيير الدائم من حولك، اليوم هادئ جدا عليك والروتين يجعل ابتسامتك تختفي من وجهك، لا تقلق فعند المساء تحدث الكثير من الأمور تجعلك لا تدري ماذا تفعل أولاً، لكن عليك الانتباه على مصاريفك لأن مبلغ لا بأس بها من المال يخرج من جيبك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، لا تكن خيالي زيادة عن اللزوم، لانك ستتفاجأ بالوضع حولك، يوم لا بأس به ويحمل بعض الأخبار السارة إذا كنت تنتظر خبرًا أو نتيجة لامتحان قمت به سابقاً، التهور يجعلك تكسب بعض الخسائر وبخاصة مواليد 20 إلى 26 شباط (فبراير).

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