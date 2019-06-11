حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 12 حزيران/يونيو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 12 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تبعد عنك كل الخوف وتأخذ جانب المغامرة وهذا من عاداتك والحظ كفيل بأن يجعلك تنجح. تحقق الكثير من النقاط لصالحك، يوم مليء بالمفاجآت السارة والتي قد تغير الكثير من برامجك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،قد يفيدك الصمت وعدم التكلم، لأنك في كل مرة تتفوه بها بكلام تخطئ، يوم غير سهل وغير مريح بتاتا، كما أن ضغط الشغل سوف يكون متواجدا طوال النهار مما يجعلك عصبيًا بعض الشيء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تسعى اليوم الى إثبات وجودك وقدرتك على الإبداع في العمل، وخاصة أمام رؤسائك. قد تسمع كلاماً لا يروق لك من ناحية زملائك في العمل، لكن عليك سد أذنيك وعدم السماح لهم بأن يهزوا شعرة منك.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،ما تزال تتقدم في المجالات العملية فوضعك يتجه الى الأفضل، وتلاحظ ذلك من خلال الأخبار الجيدة التي قد تأتيك في فترة الظهيرة وما بعدها. يوم جيد أيضاً لعقد الصفقات وتوقيع العقود، وخاصة اذا كان بها شراكة مع شخص آخر فهي ستجلب لك النفع.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،ما يزال مسلسل المفاجآت قائما لهذا اليوم منذ مساء أمس، وبالأخص لمواليد 2 الى 11 أيلول، لا تكن مزاجياً فهذه ليست عادتك في تعاملك مع الأشخاص الذين حولك فهم قد يبتعدون عنك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تعبر عن آرائك بكل أريحية وتلاقي تقبلا لكل ما تقترح، رجال الأعمال والتجار هم الأكثر حظا اليوم، وخاصة في المشاريع والأعمال، الحظ يدعمك بكل قوة من الصباح، فحاول أن تقوم بأعمالك الصعبة والمتوقفة منذ فترة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم ممتاز وتتحرك بنشاط منذ الصباح للانتهاء من أعمالك المتراكمة. يوم للعمل وحصد النتائج الجيدة، كما قد تستلم بعض الأخبار الجيدة في فترة الصباح ترسم الابتسامة على وجهك طول اليوم.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، ما يزال وضعك المالي يشغلك فهو غير مستقر ولا يبعث على الراحة، فمع أن هنالك أموالا تدخل الى جيبك، لكن المصاريف في الجهة الأخرى أكثر بكثير، مما يجعلك تشد الحزام على بطنك وتؤجل مشاريع تود القيام بها الى وقت آخر.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الثقة التي شعرت بها من مساء أمس ما تزال تؤثر عليك اليوم وبدرجة أعلى، طلتك المميزة وزيادة شعبيتك تجعلانك تنجح بكل المبادرات التي قد تدخل بها اليوم، وبالأخص في فترة الظهيرة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، منذ الصباح وأنت لا تستطيع الكلام أو مجاملة أي شخص فأنت عصبي ومزاجك متقلب. يوم ليس بسهل وخاصة في مجال العمل والصحة فهما الأكثر تأثرًا. عليك بالتزام هدوئك وعدم معاكسة الأمور لأنها لن تسير معك كما ترغب وبالأخص في فترة الصباح.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،ترى في نفسك شخصًا مزعجًا لأنه يتكلم كثيرًا ويريد فقط التدخل بشؤون غيره. يوم هادئ بشكل عام وبالأخص في فترة الصباح لأنه ليس لديك الرغبة في فعل أي شيء.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، لا تكن متهوراً وتتلفظ بكلمات بدون تفكير، فهذا قد يؤذيك ويجعلك تدفع الثمن غالياً وخصوصًا بالعمل، تشتعل عندك الرغبة بالانتقام وخاصة في المجال العاطفي في فترة المساء، يوم ثقيل وليس بالمريح وهذا بسببك وليس بسبب الآخرين.

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