حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 26 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 26 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 26 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، استغل وعيك الحالي، وألقي نظرة على مجمل الصورة. راجع خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً بإستراتيجيتك الأساسية، سواء في ميدان المال أو العمل أو في الأمور الشخصية والعاطفية.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،إذا كان الطبخ طريقة مبدعة وفعالة للتعبير عن نفسك ، فماذا تنتظر؟ ضع الوزرة (المريول) وابدأ، أهلاً بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن .

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،حان الوقت لتضع أفكارك العظيمة موضع التّطبيق، أسكت ثرثرة المتكلمين عنك بأمور لا تعنيهم و ضع حداً لمضايقة الناس لك، مارس بعض الرياضة،وتمتع بالطبيعة كي تتمكن من تفجير إبداعاتك المكبوتة.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،هذا يوم جيد للتعاطف مع الصديق، لا تبخل على صديقك بالقليل من الملاطفة، الآخرون هم مصادر طاقة لك. كن اجتماعياً، ولا تسمح للانطواء بالسيطرة عليك .

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،سلّم نفسك لعزلتك الذاتية. فأفضل وقت تستهلكه هو في تأملك مع ذاتك، أفضل طريقة للحصول على ما تريده اليوم أن تسكن رغباتك في الانطلاق وتأوي إلى نفسك. سيكون لديك وقت كبير لترتقي بأفكارك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، شارك زوجك أو صاحبك بالأفكار حول حساباتك المستحقة، لا تتخذ أيّ قرار على صعيد العمل مهم في الوقت الراهن، ابتعد عن المنبّهات وكل قليلاً في المساء. العمل في تطور مستمر بسبب دعم النجوم عليك ان تترك الأمور تسير كما هي لأن التيار الحالي معك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أسكت ثرثرة المثرثرين وحد من مطاردة الناس لك، ستحتاج للعمل لتوضيح ما أنت عليه. اسأل الناس مباشرة عما يريدون وكن واضحاً فيما تريد .

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أنت تتحرّك بسرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. لا تنظر إلى الوراء ، فقط انطلق إلى الأمام، أنت لا تحب أن تخبر رئيسك في العمل أو زوجتك في البيت إلى أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب، وتحب الانطلاق دون أية قيود، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،حاول إلقاء نظرة أقرب، ستجد في الأعماق قضايا أعمق مما تبدو عليه على السطح. من يخاطر بمواجهتك هو سخص شجاع في الحقيقة. فإرادتك من حديد، ويعترف لك الجميع بذلك في الوقت الحاضر.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ابتعد عن كل ما من شأنه أن يقلل تركيزك اليوم أنت بحاجة الى طاقتك العظمى تغلّب على تردّدك وقم بقفزة جريئة كبيرة، في وقت ما خلال اليوم، يصبح التوتّر لا يطاق.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، إذا كان الطبخ طريقة مبدعة و فعالة للتعبير عن نفسك ، فماذا تنتظر ؟ ضع الوزرة (المريول) و ابدأ، أهلاً بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن .

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لا تعتمد على اتصال واضح اليوم، لكن اعتمد على حلّ المشاكل بنفسك. ذلك الاتصال الذي تنتظره وتنتظره، سيحدث أخيراً الآن. في العمل التطورات الجديدة التي توجهك ستجعلك اكثر حكمة في اتخاذ القرار هنالك بعض المشاكل العائلية البسيطة يساعدك الشريك في حلها.