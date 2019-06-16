حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 17 حزيران/يونيو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 17 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 17 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة. لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الأشخاص المهمون في حياتك يراقبون ويتابعون مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك الاستفادة من هذا التأثير والتزم بالمهمة بثقة! اقترح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُقنع.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، اليوم ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر الأوفياء وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2019 من ماغي فرح

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، مع طاقتك وحماسك اللذين اكتشفتهما حديثًا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، في العمل، قد تكون أنت السبب في الخلافات، فلا تطلب الكثير من نفسك ومن زملائك، وعندئذ سوف يصبح ممكنًا أن تتقدم بشكل أفضل. الوضع ليس أحسن حالاً بالمنزل، فأنت تدور للخلف سريعًا معاديًا الآخرين.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لا يجب أن تتبنى مسئوليات كثيرة، مهما كانت المغريات. يجب أن تركز على الأمور الأهم بالنسبة لك، وإلا فسوف تعرض نفسك لخطر أن تطغى عليك هذه الأمور. إذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحًا واطلب مساعدة الآخرين.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير.

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