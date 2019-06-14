حظك اليوم مع الأبراج السبت 15 حزيران/يونيو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 15 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 15 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، في الوقت الحالي، الأمور لا تسير كما تشتهيه الأنفس، فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثيرة محاولاً درء سوء الحظ لديك، مما يؤثر على صحتك تأثيرًا قويًا.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2019 من ماغي فرح

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يمكنك اليوم تبني موقفًا مؤيدًا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضًا في حياتك العاطفية.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

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