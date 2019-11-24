حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، أنت تمشي على خيط رفيع والهواء يلعب بك يميناً وشمالاً فكن حذراً اليوم في تصرفاتك ولا تكن اهوجاً، إحساسك بالمزاجية قد يزيد في فترة ما بعد الظهر للامور المبعثرة في محيطك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، عد للعشرة قبل أن تجيب مع أن الحظ يلعب في صفك لكن الأوضاع الفلكية لديك غير مستقرة، لذلك عليك التفكير قبل إجابتك لان لديك قرارات مهمة تصدرها وتؤثر عليك في مستقبلك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تسير معك الأمور أفضل مما كنت تتصور بما فيها وأهمها الصعيد المالي الذي يتلقى دعماً من الفلك ويؤثر على وضعك الى الافضل فكمية لا بأس بها من النقود وغير متوقعة سوف تدخل إلى جيبك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،كثير من الأحداث تدور حولك منذ الصباح لكنك تبلي بلاء حسناً فيما تفعل وخاصة على الصعيد العملي حيث أن الأمور تسير كما ترغب، لا تجعل الغرور يفقدك اعز الاصدقاء لديك في فترة ما بعد الظهر أثر معاملتك له بالسوء، المساء لن يكون على نفس الوتيرة والهدوء سوف يخيم على الأجواء حولك .

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،إن الامور تسير عكس ما ترغب اليوم وكل ما تفعله يقلب ضدك وخاصة في فترة الصباح والظهيرة حيث يزداد ضغط العمل لديك ويبدأ مزاجك بالانقلاب الى الاسوأ، واي كلمة توجه لك تأخذها بحساسية زائدة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنه من أيامك المفضلة مع أنك لا تشعر بذلك في الصباح لكني أعدك في الظهيرة سوف تشعر بالانتعاش والقوة والتأخير الذي أصابك في اليومين الماضيين سوف تعمل على تعديله، وتنجز ما تراكم عليك من اعمال.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت شرس جداً وشخصيتك قد تبدو مخيفة للآخرين لأنك لا تتصرف بعقل اليوم وتريد الهجوم على أي أحد يوجه لك ولو كلمة صغيرة، اهدأ وحاول أن تفكر قبل أن تعطي قرارك ولا تعتمد على قلبك وعواطفك، المساء قد يكون مملاً قليلاً فحاول الخروج والترفيه عن نفسك قليلاً.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،الثرثرة ليست في صفك فهي ستدفع بالمشاكل نحوك في فترة الصباح. ابتدأءا من الظهيرة سوف تبدأ الامور بالتحسن معك وقد تنال بعض الاخبار الجيدة التي تخص العائلة أو وضعك المالي.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، أنت بالطبع أفضل من الأيام السابقة اليوم يعطيك الدعم على المسار العملي وتنجز ما تراكم عليك من أعمال، كما أنك سوف تتأخر كثيراً في مكتبك للأعمال التي سوف تضغط عليك لكنك سوف تكون مرتاحاً ولست متعصباً، المساء يسمح لك بالترفيه عن نفسك ويعطيك بعض الأجواء الجيدة مع الحبيب إذا كان لديك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،إن شخصيتك مميزة، فأنت تفعل ما يمليه عليك عقلك وتحطم القيود لتفعل ما تريد، يوم جيد للعمل وخاصة ان الفلك يدعمك بكل مشاريعك الجديدة وتوقيع العقود أو فرصة عمل قد تحصل عليها في فترة ما بعد الظهر والمساء قد تجلب لك بعض الأخبار الجيدة وبالأخص مواليد 1 الى 9 كانون الأول فهم الأكثر حظًا لليوم.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يكفيك جدالاً وكلاماً، فأنت منذ الصباح تحب الكلام الكثير والمناقشة التي لا تنتهي، كن أكثر سلاسة في تعاملك مع موظفيك إذا كنت مديراً أو كنت موظفاً فعامل زملاءك بهدوء ولا داعي للعصبية التي تتملكك واستغل النجاح الذي تلاقيه في هذا اليوم .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،انتبه إلى صحتك جيداً وبالأخص على معدتك وجهازك التنفسي فقد يكونان أكثر المتأثرين بوجود القمر في برج العذراء، كما أن الضغط العملي وبعض المشاكل قد تواجهك من الصباح حتى المساء لذا عليك تمرير هذا اليوم كيفما كان.

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