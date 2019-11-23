حظك اليوم مع الأبراج الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم رائع وتشعر به بالرضا، ففي هذا اليوم ترى ابتسامتك عن بعد، فأنت نشيط وتريد أن تنجز جميع أعمالك المتأخرة، فالضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، المساء له نكهة خاصة بالنسبة إليك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الكسل هو عنوانك اليوم فحاول أن تكون أكثر نشاطاً، ولا تجعل عقلك يفكر في أمور أخرى لا داعي لها، في فترة الظهيرة لديك الكثير من المواعيد التي ستجعلك مضغوطاً، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بالاستعداد للمساء، فلديك ليلة لن تنسى، وذلك لجاذبيتك التي لا تقاوم من الجنس الآخر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تبدأ نشيطًا ومنكباً على إنهاء أعمالك، قد تصيبك المزاجية والعصبية في الصباح لأمر حدث أمامك، ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول بك هذا الأمر، فعند الظهيرة خبر سار قد يجعلك تطير فرحًا ويحسن من الأجواء حولك، انتبه إلى أوضاعك المالية في فترة المساء، لأنك مسرف إلى درجة كبيرة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يوم تزداد عليك الأعمال وتبدأ نهارك بالعصبية والسرعة للانتهاء من الأعمال المتراكمة أمامك، في فترة الظهيرة قد لا تتمكن من إقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترًا، في المساء تتحسن أوضاعك وتلتفت إلى أمورك العائلية والشخصية، ليلة جيدة لقضائها مع العائلة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،أنت في وضع حرج منذ الصباح ومزاجك لا يساعدك على الابتعاد عن المشاكل فأنت تزج نفسك بها، كما أن صراحتك قد تفتعل لك بعض المشاكل عند الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر تنهمك بأعمالك وقد تنسى موعدًا لك.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 من ماغي فرح

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،اليوم تزداد العاطفة أكثر وأكثر، فغالبية مواليد العذراء يأخذون إجازة اليوم للاهتمام بأمورهم العائلية والشخصية، يوم هادئ في فترة الظهيرة ويزداد حركة في فترة ما بعد الظهر، في فترة المساء تمتنع عن الخروج من البيت لإقرارك بقضاء هذه الليلة مع العائلة، لكن لا تجعل الكآبة تسيطر عليك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم هادئ لكن في فترة الصباح فقط، لأنه بعد ذلك كأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك والعمل لن يتركك بحالك لكنك تكون ناجحاً وستسير الأمور كما أنت تريد. في فترة المساء تعود إلى هدوئك والحبيب يأخذ النصيب الأكبر من وقتك وليلة جميلة ولا أحلى.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم لن تطيق الحديث مع أي شخص حولك، وبخاصة زملاءك في العمل الذين سيرونك مشاكساً وعدوانيًا بعض الشيء، حاول الخروج من العمل في فترة الظهيرة، لكي لا تتواجه مع أحد، ولكي تقلل المشاكل التي يمكن أن تحدث، في المساء يلغى موعد لك مما يثير عصبيتك أو قد تحدث بعض الأحداث التي لن تنال إعجابك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،التسلط الذي يرافق كلماتك يجعلك غير محبوب ضمن نطاق العمل أو بعلاقتك مع من تحب، تحاول فرض أمور على أصدقائك في المساء، لكنك لا تنجح بذلك، ما يجعلك تشعر ببعض العصبية لكنك ستقضي وقتا ممتعا بالنهاية.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،انتبه إلى أفعالك فلا تجعل تهورك يقودك إلى نهايات مغلقة، ففي الظهيرة قد تتهور في تصرف تندم عليه ندما قويا، وبخاصة على صعيد العمل، أما في المساء فتنتظرك ليلة جيدة قد تكون مكتئباً في أولها، لكن الأوضاع تتحسن في النهاية والفضل في ذلك إلى أصدقائك أو حبيبك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يوم حزين قد لا يسرك فالضغوطات النفسية والتفكير والمشاكل تتكفل بإفساد نهارك منذ الصباح المبكر، لديك الكثير من الأعمال والضغوطات في فترة الظهيرة وما بعدها.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،من المؤكد أنك متحمس جدًا اليوم، وتستيقظ وأنت مبتسم، لأن الكثير من الأمور الرائعة تنتظرك منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، لكن بعد ذلك تهدأ الأمور بشكل يجعل الكآبة تدخل إلى قلبك.

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