حظك اليوم مع الأبراج السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،هدئ من روعك ولا داعي للعصبية، لأن الحظ ما يزال يدعمك ويفتح لك الأبواب، فاستغل الأوضاع هذه لتتقدم بأعمالك وبالأشياء الأخرى التي تريدها، في فترة ما بعد الظهر انتبه عند قيادتك السيارة فأنت عصبي جداً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يوم جيد ولكن ليس منذ الصباح، فقد يعطيك الصباح انطباعاً أن اليوم لن يمر على خير، لكن على العكس يحدث، فالأمور تكون لصالحك في فترة الظهيرة وما بعدها، والنجاحات تكون في صفك، المساء جيد لملاقاة من تحب والتحدث في أمور مهمة ومعلقة منذ فترة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يحدث إرباك منذ الصباح لكنك تتصرف مع الأمور والأحداث حولك بكل مهارة ودقة، فترة الظهيرة تشهد تطورًا ملموساً على الصعيد العملي لأمر كنت تنتظره منذ فترة، ما يجعلك تشعر بالسعادة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،لا تقرر اليوم، لأنه كل القرارات التي تتخذها لن تكون في محلها، فالأوضاع لديك متوترة وستقوم بإلغاء الكثير من المواعيد لديك، في فترة ما بعد الظهر احذر من المفاجآت، وبخاصة من أقرب الناس إليك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الأوضاع ممتازة اليوم وتتوالى النجاحات، وتكون نفسيتك مرتاحة، ثقتك بالقرار الذي تتخذه والأفعال التي تقدم عليها تؤتي ثمارها في فترة الظهيرة، لنجاحك في أمر معين قمت به، أما في فترة المساء فلديك دعوة مفاجئة للخروج أو العشاء تنهي نهارك الجيد.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 من ماغي فرح

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يوم جيد، لكن لا تثق كثيرًا بنفسك إلى درجة أن تدخل أمورًا قد لا تستطيع القيام بها، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، حيث تجد نفسك غارقاً في مواضيع معقدة مما يشعرك بالانزعاج.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،استغل هذا اليوم، لتفعل ما تريد وتسيير أمورك العالقة، فالفلك معك ويدعمك من خلال الأوضاع الهادئة التي تستقبلك في الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، انتبه إلى أوضاعك العائلية في المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،معاناة تعيش بها في هذا اليوم، الذي سيكون عنوانه "مشاكل وملل"، لأن كل الأمور تعاكسك وقد تشعر بالقهر أو الظلم في فترة ما بعد الظهر لحدث تتعرض له من أقرب الأشخاص لك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الغيرة والغموض ينتابانك اليوم، فشخصيتك غريبة جدًا، وتدعو للقلق من الغموض الذي يكتنف كلامك وتصرفاتك، أما على الصعيد العاطفي فتثور غيرتك تجاه من تحب، لإحساسك بعدم الأمان تجاهه، ما يشعل بعض النقاشات بينكما تجاه هذا الموضوع، لا تجعل رغبتك بالانتقام تضيع عليك فرصا قد تندم عليها لاحقاً.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أسهم شعبيتك في هبوط دائم خلال هذين اليومين، فالتواصل مع من حولك، لا يسير بالوضع الطبيعي حتى إن دبلوماسيتك لا تفلح بإقناع الآخرين بآرائك، وخاصة على نطاق مكان عملك، في المساء تكون الأجواء هادئة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،عد للعشرة قبل فعل أي شيء، فلا داعي لتهورك، لأنه لن يجلب لك إلا الخسارة، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، اللتين تعدان الأسوأ خلال هذا النهار، في فترة ما بعد الظهر تبدأ معنوياتك بالارتفاع والتحسن، لكن عليك مواصلة الاهتمام بصحتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تركز على أعمالك وأشغالك فهي التي تهمك اليوم، لأنك تؤجلها منذ فترة طويلة لعدم وجود الوقت لديك لعملها، كما أنك تعود لتعامل المقربين إليك بكل حنان ورقة، في المساء تسعى إلى حل بعض المشاكل المعلقة مع الحبيب، فتنجح بذلك، اليوم مناسب للخروج والتمتع بوقتك.

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