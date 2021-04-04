حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 5 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 5 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 5 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،كفاك حبا للنقاش، فأنت تهوى ضغط أزرار العصبية عند غيرك، ومنذ الصباح تكون في نقاشات حامية مع زملائك في العمل، ما يجعلك عصبيا، لأنك لا ترضى عن القرار الأخير المتخذ، في فترة المساء يزداد الوضع تحسنا وجاذبيتك تكون في أعلى مستوياتها للجنس الآخر.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تصحو مبكرًا، لأن لديك الكثير من البرامج المخطط لها منذ أمس، العمل سيكون ناجحا اليوم وتتلقى أخبارا سعيدة تخصك في فترة ما بعد الظهر، الابتسامة تظهر على شفتيك جلياً وأي شخص يقدر أن يطلب منك أي شيء بدون أن تقول له لا، حضر نفسك لسهرة جيدة في المساء.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،عليك أن تكون أكثر ليونة اليوم، وتأخذ الأمور بسهولة وبدون أي تعقيد، يوم هادئ بعض الشيء وبخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، لكن بعد ذلك تنطلق للتفكير بمشاريع لعملها هذه الليلة لتحريك الأجواء قليلا، في المساء تسير الأمور مثلما تريد، لكن نقاشا بينك وبين حبيبك قد يجعل الوضع متوترا بينكما، وبخاصة مواليد أيار (مايو).

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،لا يوجد أي شيء خططت له يسير معك كما تريد، فكل برامجك تتغير وبخاصة أن أمرا طارئا قد يحدث في فترة الظهيرة يخصك مباشرة، في فترة المساء تزداد مزاجيتك وعصبيتك لكل كلمة قد توجه إليك، حافظ على صحتك أيضاً، وبخاصة مناطق الضعف لديك، خصوصاً لمواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تبدأ باسترجاع طاقتك قليلاً، ترتاح من الضغوطات العملية والنفسية وتركز على إراحة نفسك وإيجاد الوقت لأمورك العملية التي ستأخذ منك طوال هذا النهار، لكن احذر من أن يتضايق منك أحد أصدقائك لكلمة تخرج بدون وعي من فمك في فترة ما بعد الظهر.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لديك العديد من الأعمال لتقوم بها وثقل الضغوطات والمسؤوليات يلقي بظلاله عليك في فترة الظهيرة وما بعدها حتى تغير لك كل الخطط التي وضعتها في المساء، أما الأخبار الجيدة فهي ستكون من نصيبك في فترة الصباح قد تخص الوضع المالي لديك، وبخاصة إذا كنت من مواليد 21 إلى 30 كانون الأول (ديسمبر).

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، الأمور العاطفية هي الأكثر تركيزًا لديك، فأنت مبعدها عن تفكيرك منذ وقت طويل، وبدأت تشعر بتأفف حبيبك أو شريك حياتك فحاول أن تعطيه اهتمامك، أما العمل فقد يتراجع لديك لشعورك بالملل من تأدية واجبك، احذر من المصاريف الزائدة، وبخاصة بمشترياتك في المساء.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم كئيب بعض الشيء لمواليد الحمل، الذين يعانون من كآبة وملل، فنفسيتك ليست مرتاحة كما ترغب يا عزيزي، لذلك يفضل أن لا تفعل شيئا بهذا اليوم وتبقى هادئا، وبخاصة بالعمل الذي قد يلاقي بعض التعطيلات.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الأمور جيدة اليوم، لكن الأوضاع هادئة بعض الشيء، وبخاصة أنك ستنهمك بأعمالك حتى فترة متأخرة من هذا النهار، وقد تضطر إلى الغاء موعد مع صديقك أو حبيبك في فترة المساء، قد يسمعك كلاما أنت لا تريد سماعه، بعض مواليد الميزان وبخاصة أيلول (سبتمبر) قد يحلون مشكلة قد وقعوا بها في اليومين السابقين وقد يكون لها علاقة بالعائلة.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، يفضل أن تبقى هادئا يا عزيزي العذراء، فالسكوت هو السبيل الأفضل للهروب من الكآبة والملل، الذي وضعت به منذ ليلة أمس، عليك بعدم استخدام صراحتك كثيرا هذا النهار والاكتفاء بالسكوت، وبخاصة في مضمار الأصدقاء وشريك العمر، في المساء تتأزم الأمور أكثر وتسيطر الكآبة بشكل أكبر.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، يطرأ تحسن ملحوظ على أوضاعك في هذا اليوم، فهي أفضل من اليومين السابقين، في فترة الظهيرة تنهمك بأمورك العملية والمسؤوليات المعلقة منذ فترة ليست بقصيرة، في فترة ما بعد الظهر كن سلسا أثناء تعاملك مع من تحب واجعله يكمل كلامه، المساء جيد وقد تفضل البقاء في البيت، لنيل بعض الراحة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الأجواء رائعة، والحظ يدعمك بكل ما تقوم به، فاستغل هذا النهار للسير قدما بالقرارات والمبادرات التي قد تكون نتائجها لصالحك. فترة ما بعد الظهر قد تحمل أخباراً رائعة.

حظك اليوم مع الأبراج السبت 3 نيسان/أبريل 2021

حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 2 نيسان/أبريل 2021