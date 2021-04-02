حظك اليوم مع الأبراج السبت 3 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 3 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 3 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الافكار قد تقذف بك من مكان الى اخر فضغوطات العمل من جهة وعقلك مشغول بشيء اخر من جهة اخرى، يوم كيوم امس و ليس بافضل فمن المستحسن تأجيل الاشياء المهمة الى يوم غد . قد تكون فترة ما بعد الظهر صعبة لكن تستطيع بسكوتك تمريرها بنجاح.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،ينتظرك فحاول استغلاله على اكمل وجه قبل ان يأتي يوم غد . في فترة الظهيرة تضغط الاعمال لديك بشكل لا يحتمل لكنها لن تدوم سوى لبضع ساعات. في المساء تنتظرك جلسة جيدة لا بأس بها مع الاصدقاء فحاول الاستمتاع بوقتك وبالاخص مواليد شهر تشرين الثاني.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تمر باكتئاب في فترة الصباح لاستلامك خبراً او تلفوناً يخص امورك العاطفية او العائلية مما يجعل تفكيرك بالعمل محدودا مما يراكم اعمالك اكثر و اكثر فحاول ان تركز اكثر باعمالك .

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،حاول ان تتمالك نفسك مهما مر عليك لان اليوم لا يحمل اخبار جيدة او تقدم بل بالعكس . قد تكون فترة الصباح و الظهيرة هي الاصعب . الصحة تتحسن مع مرور الوقت لمن صابه توعك في الايام السابقة و بالاخص في المساء حيث ترى مواليد شهر شباط بعض النور.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،أنت في المقدمة يا صديقي، فلا زلت في مقدمة الابراج و كلمتك منفذة ، القوة والثقة ما زالت تتملكك، يوم جيد لاكمال اعمالك وانتصاراتك لذلك استغل القيام باعمالك الصعبة في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، قد تكون تحركاتك كثيرة منذ الصباح فانت نشيط و تريد فعل الكثير لأنك تشعر باته يوم جيد للمبادرات و القرارات وبالاخص في فترة الصباح و الظهيرة. اما في فترة ما بعد الظهر فعليك الاهتمام باعمالك اكثر لان فرصاً ليست بقليلة قد تطرق بابك وتغير لك مشاريعك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،ما تزال الأمور هادئة معك وتعمل على انهاء كافة اعمالك المتراكمة بسرعة وبمهارة، اما في فترة ما بعد الظهر تعود الامور العائلية للضغط عليك ببعض المشاكل غير المتوقعة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الأمور العملية و الأخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك سعيدًا و نشيطًا لانهاء اعمالك بكل براعة . في فترة ما بعد الظهر قد يخف نشاطك و ينتابك النعس فحاول كبت رغبتك في الذهاب إلى السرير.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، من المفضل أن تصبر على الضغوط التي رافقتك منذ يوم أمس لانها ستبقى تضغط عليك ولكنك ناجح و متفوق في كل ما تفعله . في فترة ما بعد الظهر قد تتعرض لمفاجئة في العمل تكسبك بعض النشاط و التفاؤل.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، أنت لست محظوظاً ابداً بما يحدث لك اليوم فانت قد تضحك من كثر ما لديك من مشاكل . كن هادئاً ولا تجعل احداً يستفزك في مضمار العمل ومن المفضل ان تأخذ اجازة لفترة ما بعد الظهر تلافياً للمشاكل.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يوم عملي جيد يا صديقي فانت تبدع في ادارتك وطريقة سيطرتك على الأمور، الامور قد تأخذ منحنى اخر في فترة ما بعد الظهر وقد تشعر ببعض العصبية من كثرة الاحداث التي تواجهك و المشاكل التي عليك بحلها .

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم يحمل جميع الأطياف ولا تستطيع الحكم عليه اهو جيد أم لا، لذلك من المفضل ان تتمهل باي خطوة تقوم بها منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر لانها الفترة الاصعب و قد تكمن بها بعض المشاكل .