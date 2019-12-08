حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تعرف لقاءات مميزة تساعد على تعزيز الروابط يوفر لك القمر النجاح والتقدم، تسير أمورك بشكل مرضي وتحصد بعض الثمار تكون الإتصالات مع الأهل والأقارب جيدة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،فترة خالية من الحماية والحصانة فلا تجازف، خلالها تتأخر الأوراق والمعاملات وقد تلغى بعض المواعيد لا تستعجل موعدًا حتى تهدأ وتيرة نشاطك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تبدو واضحًا في اختياراتك وتتلقى دعمًا. سارع لإنجاز عملك ولا تضيع الوقت الثمين حتى لو كثرت الضغوط.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،كن هادئًا ونظم جدول أعمالك فترة مناسبة لامتحان مواهبك وقدراتك لكنك قد تحصل بعدها على مكافأة أو تقدير تكثر الضغوط المهنية.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الطباع متقلبة وقد تتعرض لتوبيخ أو إساءة حاذر مخالفة القانون احمِ علاقتك كي لا تصل إليك الهموم من تصرف الآخرين.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تصالح مع خصومك وأحبائك، تحرك نحو أهدافك وكرر المحاولات ولا تستسلم. معاملات وملفات استشفائية أو قانونية. تحرك نحو التنفيذ وكن مصرًّا على إيجاد الحلول والأجوبة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تتاح لك فرصه رومانسيه وتعيش أفضل لحظات وتصطلح العلاقة مع محيطك، انتبه لصحتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،نظم جدول أعمالك بدقة تفاديًا لإهمال الواجبات باكر بعملك ابدأ بعمل جديد راعي ظروفك الصحية وأعد قراءة الأوضاع لتعزيز وضعك واثبات جدارتك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، ستكون منفتحًا على مختلف المواضيع وستستوعب الآراء على أنواعها واختلافها وتكثر الحركة والنشاطات ولا تهدأ وتيرة حياتك اليومية فعال وقادر على تحقيق الأهداف.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، حافظ على هدوئك وعالج الموضوع براوية قد تختلف مع الشريك أو القريب واضح سوء تفاهم ولا تتسرع بحكمك قد تنشغل بمسألة عائلية طارئة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، فتره ممتازة للقيام بخطوة جريئة تعود إليك الحياة وتستعيد كامل نشاطك، تبادر إلى اتخاذ خطوة تتضح الرؤية وتتحمس لاتخاذ قرار مهم.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، مرحلة للتغيير والإقدام والنهضة، قد تتلقى خبرًا سارًا، يطالعك استحقاق مالي فلا تتهرب من الواقع وابدأ بالأولويات، وبما إن القمر فى بيت المال هناك مناقشات مالية تحلي بالنقاش المحايد.

المزيد من الأبراج:

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019

حظك اليوم مع الأبراج السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019