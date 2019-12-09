حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 10 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 10 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الأمور العائلية هي التي تهمك اليوم، فعليك إعطاء الوقت للاهتمام بعائلتك وبأمورك الشخصية، فأنت مهملها منذ وقت طويل، أما بالنسبة للعمل، فأنت ليس لديك الرغبة في فعل أي شيء، ما يجعل الأعمال تتراكم لديك، وقد تسمع بعض الانتقادات من رئيسك في العمل.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،الضغوطات تزورك اليوم فقط، ففي المساء تخف الأوضاع قليلًا، وتشعر بالقوة تعود إليك، وبخاصة مواليد شهر آذار (مارس). لكن عليك تجاوز فترتي الصباح والظهيرة لما لديك من مشاكلب.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لديك الكثير من الإيجابيات فكل شيء يتجه إلى الأمام، لأنك مصر على ما تريد وتعرف كيف تتصرف بالأوضاع المسيطرة حولك. استغل هذا اليوم لتسيير أمورك العملية، لأن الشجاعة من صفاتك اليوم، وقد لا تأتي غداً لفعل ما تريد.

حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،اعرف كيف تتصرف بهذه الأجواء الضاغطة يا جوزاء، ولا داعي لأن تفقد أعصابك بين دقيقة وأخرى. مفاجآت قد تحصل لك في فترة الظهيرة، لكنك لن تكون سعيدًا بها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الأمور صعبة اليوم، فأنت تشعر بالتعب وعدم الرغبة في فعل أي شيء منذ الصباح، مشاكل قد تواجهك في فترتي الصباح والظهيرة، ما يضطرك إلى فقدان أعصابك وجعلك بمزاج صعب للغاية فابتعد عن القرارات المتسرعة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،هذا اليوم هو نهاية الضغوطات التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع. تبدأ الضغوطات بالتلاشي شيئًا فشيئًا، وبخاصة بعد فترة ما بعد الظهر مما يشعرك بالقليل من الراحة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الأمور جيدة لديك، لكن عليك استغلال هذا اليوم لفعل كل الأعمال المتوقفة لديك، فقد يكون اليوم داعمًا أكثر من الأيام المقبلة، فأسرع. في فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك اجتماع مهم أو قرار عملي، لكن النهاية تكون لمصلحتك فلا تخف.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،قد نصف هذا اليوم "بعاصفة رملية"، فكل المشاكل تحدث فجأة وتذهب فجأة بدون أي إنذار، تستغرب وتندهش من أفعالك ومن أفعال الأشخاص حولك، لأنك لا تستطيع استيعاب ما سيحصل اليوم، لذلك لا تصدر أي قرار وأن تقوم بأي عمل قد يجعلك تخسر الكثير.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الحظ ما يزال يبتسم لك ، فحاول استغلال هذا الحظ. نفسيتك الحلوة قد تكون هي السبب في ضحكتك. تأخذ الأمور ببساطة مهما يمر عليك من مشاكل أو استفزاز من أي شخص حولك، يوم جيد وقد يكون الأفضل لهذا الشهر فاستغله.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، بتقديرك أنت عاطفي زيادة على اللزوم، لأنك تفكر في قلبك أكثر من عقلك اليوم، فاحذر من أن تعطي قرارًا مرتبطًا بعواطفك. وضع الأمور الشخصية جانبًا. الأمور العائلية مهمة لديك أيضًا في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لأن شيئًا طارئًا قد يحدث.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، انتبه أثناء القيادة لأنك متهور جدًا، لن تجلس على كرسي وستبقى تدور لما لديك من أعمال لتسويتها في فترتي الصباح والظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر فتخف حدة الضغوطات وقد تستلم خبرًا سيفرحك كثيرًا طال بك انتظاره.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، احذر من نفسك على مصاريفك، فأنت تسرف بكثرة، نظرًا لراحتك النفسية وشعورك بالفرح الداخلي في قلبك، يوم جيد على نطاق العمل فرأيك مطاع وشخصيتك حازمة في إدارة جميع أمورك.

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توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019 من كارمن شماس