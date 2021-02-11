حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 12 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 12 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 12 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،لقاءاتك وتجاربك الغير عادية سيسحرانك، النجوم ستساعدك في حلّ صعوباتك الصغيرة على الصعيد العاطفي؛ أنت تجتذب اليك الكثير من المعجبين لما تتمتع به من حس الفكاهة لكن عليك ان تتعلم كيف تنتقي اصدقائك في العمل هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على بعض المكاسب .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سمائك العاطفية ستكون كئيبة، لكن لا بد أن تتحسّن الأمور بشكل تدريجي، لا تثق ببعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك، سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يؤثر العطف دائماً تأثيراً حسناً في نفسك، سيبرز جلياً في هذه الفترة؛ كن حذراً جداً في أمور المال بقدر ما في علاقاتك الغرامية. ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. في العمل هنالك من يحاول تشويه صرتك بسبب المنافسة لا تسمح لأحد بذلك دافع عن نفسك .

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تمتلك أفكاراً غير عادية وربما في أكثر من مجال واحد؛ عجّل باستغلالها أنت في وضع يؤهلك لتون شخصياً قيادياً فقط كن هادئاً، حاول أن تتخلص من الروتين وتبعده عن حياتك كزوج عليك ان تتبع بعض التغيير مع الطرف الآخر كي تتمكن من متابعة حياتك الزوجية .

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا تدع نفسك تغرى بصفقات العمل الواعدة بأرباح عظيمة لكنها في الواقع ذات ضمانات قليلة. هذه الفترة فترة صعبة بعض الشيء بالنسبة للقرارات المصيرية في العمل.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، قوّتك الساحرة ستزداد عشرة أضعاف وستكون متلهّفاً جداً للمحبّة ولأن تحبّ. ابحث عن التشارك، تعاون، تفاعل مع الحبيب ، وبعد ذلك ستكون قصّة حبّك كما في الأفلام، ابتعد عن المشروبات الروحية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، حاول أن لا تكون عدواني في الكلمات مع من حولك، ستجري لقاءً عرضياً يمكن أن يثبت أنه مفيد لك على الصعيد المهني أو الشخصي. يمكنك أن تتقدّم بدون تردد، هذا اللقاء سيساعدك على فهم الكثير من الأمور والمشاكل التي كنت تبحث عن حل لها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يحمل لك الحقل المالي صفقات مثمرة ، بشرط أنّ تكون طموحاً باعتدال، الظروف ستمكّنك من أن تكون تحت الأضواء، ستمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك، ستنجح في تعزيز موقعك المهني، إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ستقوم بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك. لا تصرف مالك على نزواتك. هنالك بعض الأمور التي كانت خارج حساباتك المالية قد تظهر من جديد مما سيسبب بعض العبئ الاضافي.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،احذر من الافتراء ومن أولئك الذين يحاولون زرع الخلافات بينك وبين أصدقائك، هذا المناخ النجمي سيحسّن علاقات حياتك بإمالة الأصحاب إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،احذر من الأوهام، ابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك. احذر من الخلافات مع المقربين منك، هذه الخلافات قد تظهر بشكل سيئ. تغيرات في عملك. ستقوم بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 11 شباط/ فبراير 2021