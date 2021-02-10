حظك اليوم مع الأبراج الخميس 11 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 11 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 11 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،لديك مشاريع مهمة في العمل عليك أن تركز قدر الإمكان على تحقيق الجزء الأكبر منها عبر التواصل مع الزملاء في العمل كل الحب الذي يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية في نهاية اليوم.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، فلن تستطيع مساعدة الناس الذين ينتبهون إليك إذا لم يعرفوا ما تريد، لا عجب أن تشعر كأنك في مركز الكون ، فالناس ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة سعيدة حولك حيثما تذهب، تمتع بالمحبة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،في العمل لديك من يتمنى أن يراك تخطئ لا تبالي بذلك لأنك متميز بكل تفاصيل عملك ولكن كن حذراً ممن حولك ولا تتكلم كثيراً، عاطفياً أنت في أغلب الأحيان مركز الانتباه، لكن لدرجة أكبر لهذا اليوم.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الحب الذي يملئ حياتك على وشك أن يتلاشى اذا لم تعطي الشريك ما يستحق من الإهتمام ، ابحث عن الغير متوقع والمدهش. أوقات طيبة ونية حسنة أيضا في الطريق.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا تهدر وقتك و جهدك بالتفاصيل التافهة ، بدلاً من ذلك استغل قدرتك في مساعدة الآخرين، تريد أن تشعر أنك أنجزت شيئا ، لا تتفاخر بالعظمة أو الشهرة ، فالناس يبحثون دائما عن الأخطاء و الانتقاد .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، العمل المتواصل قد لا يكون الحل الذي تبحث عنه لأن مشاكلك الداخلية لا تحل نفسها بنفسها عش لنفسك قليلاً. الآن ليس الوقت للانهماك. أولئك الذين يعتبرونك معاندا نوعا ما هم في الحقيقة مفتونون في قرارة نفسهم بسحرك اللطيف.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، كل شخص يحبك، لكن كل شخص يحب ما لديك أيضاً. ترقب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدية اليوم، برهن بأنك يمكن أن تتغلب على حب الإمتلاك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ابحث عن المتعة في الوقت اليوم، وشارك من حولك في المرح، أنت لا تستمتع عموماً بالروتين، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن يكون شيئا جديدا و جيدا في الحقيقة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، حدد أولوياتك، العمل يصبح أصعب أكثر فأكثر وهنالك الكثير من العمل لتنجزه عليك أن تتحلى بقدر أكبر من الصبر لتستطيع الى هدفك ساعد الآخرين لمساعدة نفسك. صراحتك و بساطتك تجذب الناس إليك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يجب عليك أن تستمع للاخرين ولاتدع صوتك يعلو تعلّم أن تتحمّل الآراء والناس المختلفين. بل أكثر من ذلك ، تعلّم أن تفهمهم. أنت مرتبط بوجهة نظر معيّنة، لكن أن تدخل صراعاً حولها فقط ، فهذا ليس الطريق الصحيح الآن.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تأنى إذا كنت تشعر بأنك منطوي اليوم، لا تحارب هذا الشعور، إذاكنت تريد أن تكون لوحدك، فذلك لأن هناك شوق أكثر من اللازم من قبل دماغك وقلبك وخيالك لاحتلالك. التحفيز الخارجي سيكون سدى في الوقت الحاضر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لماذا الوجه الكئيب؟ تعبيراً عن الوجاهة والمنزلة الرفيعة؟ لا تنسى أن هذا المظهر يعبر أيضاً عن مشاعرك، هنالك حل لكل لغز، ركز على النظر في لب الموضوع ، لن تبدو مريحاً ثانية حتى تفعل ذلك.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 9 شباط/ فبراير 2021