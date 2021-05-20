حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 21 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 21 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 21 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم من أجمل الأيام بالنسبة إليك، فكل الأجواء حولك تجعلك سعيدا ومبتسما. يوم جيد لاقتناص الفرص والقيام بالمبادرات والأفعال، لأن الحظ يقف إلى جانبك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. في فترة ما بعد الظهر قد يصيبك الإهمال وحب النوم.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يفضل أن تبقى نائما، لأن النهوض من السرير قد يغير بمزاجك، تشعر بالملل والكآبة من هذا اليوم الكئيب الذي تكثر به الأحداث السيئة والمشاكل، وبخاصة على صعيد علاقاتك الشخصية.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يوم لطيف فالضغوط قد ذهبت وتشعر بالراحة، وأنت تعالج أعمالك بكل هدوء. يوم جيد بأخذ مباردة على صعيد العمل أو القيام بالبيع والشراء، فالنجاح يكون من نصيبك إن شاء الله.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تبدأ نهارك بداية هادئة جدا حتى فترة الظهيرة، حيث تضغط الأعمال عليك بكل قوة وتجد نفسك بين أوراقك تائها ماذا تفعل، فمن الأفضل عدم تأجيل أي من أعمالك المهمة.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تصيبك الكآبة والملل منذ بداية هذا اليوم، تقبل على يوم هادئ وليس به أي أحداث تذكر، تخطط للخروج من عملك في فترة الظهر للقيام ببعض التزاماتك الشخصية.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، لست كعادتك، فأنت بالعادة لا تصحو إلا بألف منبه وصراخ من أهل بيتك كي يوقظوك، لكنك اليوم تصحو نشيطا، لأن لديك العديد من الأمور بانتظارك في المكتب، يوم مفعم بالأحداث السارة التي تجعلك تنسى ما تعبت من أجله في الأسبوع الماضي.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يوم يحمل مشاعر مختلفة بالنسبة إليك، فالصباح يحمل بعض التأخير والتشاؤم على بعض الأمور التي تنتظرها، مع بعض المشاكل العابرة، لكن سرعان ما يذهب كل هذا بحلول الظهيرة التي تعدك بتغير برامجك إلى الأفضل، قضاء المساء خارج المنزل أفضل من البقاء داخله للتنافر بينك وبين أحد أفراد عائلتك.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، إنه يوم لطيف جدا ومناسب للانتهاء من أعمالك المتراكمة ووضع النقاط على الحروف، تبدأ نهارك مبكرا، لأن لديك الكثير من المشاريع واللقاءات الناجحة، عليك بالاستمتاع بهذا اليوم الجميل.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم تغيير المخططات وقلب البرامج، فلا تستغرب من أن تتغير كل مواعيدك لهذا اليوم، كما أن المفاجآت تلعب دورا مهما بأن تجعلك عصبيا وغير هادئ، وبخاصة منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ما تزال في أسوأ الفترات في هذا الشهر، وبخاصة إذا كنت من مواليد 12 إلى 22 آب (أغسطس) فأنت قد تعاني من بعض الأحداث عند الصباح تجعلك عصبيا، فمن الأفضل الابتعاد عن أي قرار ولو صغيرا، لأنه قد يكون خاطئاً.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، العمل هو أكثر ما يهمك اليوم، لأن لديك الكثير من الأمور المهمة، التي يمكن أن تؤثر على مسيرة حياتك بالمستقبل. قد تستغرب من نفسك فأنت دبلوماسي على غير العادة، وذلك لشعورك بالحاجة إلى استغلال بعض الفرص. المساء قد يحمل الكثير لعلاقتك بمن تحب.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، لست في أفضل أيامك وذلك للمشاكل التي تواجهك ومزاجك الذي لا يتحسن، فترتا الصباح والظهيرة هما الأصعب بالنسبة إليك، وقد تتحسن الأمور قليلا في المساء. عليك بمتابعة العناية بصحتك، لأنها قد تتوعك وبخاصة مناطق الضعف لديك كالجهاز التنفسي والرجلين.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 20 أيار/ مايو 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 19 أيار/ مايو 2021