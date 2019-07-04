حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 5 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 5 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت نشيط اليوم، ونهارك يكاد يكون طويلاً، تريد أن تفعل كل شيء في العمل وفي البيت، أو مع من تحب أو مع الأصدقاء، فلا تدع هذه اللخبطة تؤثر عليك وتدعك لا تفعل شيئا، قضاء الوقت في الخارج في فترة ما بعد الظهر يفيدك ويعطيك الراحة التي تريدها.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، انتبه إلى ما تأكله، لأنه سيؤثر عليك فيما بعد، وبخاصة على نقاط الضعف لديك مثل الأمعاء والمعدة، فانتبه إلى صحتك وبخاصة لمن كان من مواليد 3 إلى 11 نيسان (إبريل)، المفاجآت يكون لها نصيب اليوم، لكنها تسعدك، وبخاصة إذا كانت في فترتي ما بعد الظهر والمساء، فهما الأفضل.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2019 من ماغي فرح

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، لا تظل صامتا حتى الظهر، لأنها النزاع الأخير بينك وبين مزاجك السيئ، لكن عند الثالثة والنصف ظهرا تتغير الموازين ونفسيتك تبدأ بالرجوع إلى وضعها الطبيعي، فشعورك بالنشاط والقوة يزداد، وتبدأ بالتفكير بعمل شيء للتسلية.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا تفكر كثيرا بالمال، فهو يأتي ويذهب، فلا تعطه أهمية كبيرة مع العلم أن المصاريف عندك اليوم كثيرة ومتنوعة، أما أعمالك فعليك إعطاؤها الاهتمام ولا تكن كسولاً في أدائك لعملك، من جهة أخرى العاطفة جيدة عندك اليوم، ووجودك مع من تحب ممتاز جدًا.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، من المؤكد أن اليوم ليس اليوم المنتظر برأيك، فأنت لست بالمزاج والنفسية الجيدة، قد تكون فترة الصباح جيدة، لكن في بقية النهار تشعر بالملل والكآبة ستأخذ دورها، لا تدع الوساوس ترهقك وتأخذ فكرك، فلا تصدر أي قرار وبخاصة العاطفي، لأنه لن يكون عقلانيًا.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، من المستحسن أن تتوقف عن المناقشة اليوم، تصحو متأخرا، لكن مناقشات عائلية أو في عملك تؤثر على يومك، ما يجعلك عصبيا نوعا ما، قد يكون قضاء اليوم خارج المنزل هو الأفضل بالنسبة لك، وبخاصة في فترة المساء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، قد تصطدم بخبر ما عند الظهر يجعلك تغير برامجك لبقية هذا اليوم، ما يجعلك أكثر توترًا وعصبية، ترفض دعوة للغداء أو للعشاء بسبب مزاجك المتوتر، كن أكثر هدوءًا وتريثًا في معالجتك للأمور، وبخاصة العاطفية التي يطرأ عليها تدهور ملموس.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، قد تفكر منذ الصباح الباكر بعمل برامج مختلفة لهذا اليوم، لذلك تصحو باكرًا وتستعد للانطلاق، يوم جميل وبه بعض النتائج الإيجابية، مع أنك تشعر بطاقة عالية للمغامرة، عليك بعدم التهور والطيش لكي لا تخرب هذا النهار.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تشعر بالملل والكآبة جراء هذا اليوم الذي تعتبره مكملا للأيام الماضية، ولا يوجد به أي نوع من الدعم لك، فالفلك ما يزال ضدك حتى فترة ما بعد الظهر، يتحسن الوضع في فترة المساء؛ حيث تخرج إثر دعوة اجتماعية أو عائلية، لكنك لن تكون متفاعلاً بها كفاية.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، يجب فعل ما تريد عمله قبل الثالثة والنصف ظهرا، فالوضع في الصباح يكون لصالحك وكل الفلك إلى جانبك، تتغير الأمور تدريجيا في فترة ما بعد الظهر، ويسيطر عليك التعب والعصبية والمزاج المتوتر، ننصحك بعدم التفوه بالكلام وبخاصة تجاه من تحب، لأنك ستندم عليه فيما بعد.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، الأوضاع ما تزال لصالحك، فالحظ ما يزال موجودا معك، فحاول فعل ما تريد خلال النهار، وبخاصة في مجال العمل وفي أمورك الدراسية، من ناحية أخرى لا تدع العناد يركب رأسك، لأنك عنيد وقد تؤثر على علاقتك العاطفية في فترة المساء، ما يؤدي إلى نقاشات.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، الحظ يبتسم لك اليوم، لكن ليس من أوله، قد تشعر بتوعك صحي في بداية النهار، لكن سرعان ما يختفي وتبدأ الأوقات السعيدة، وبخاصة في فترة الظهر، يوم نشيط جدًا وفيه الكثير من الفعاليات، خصوصًا في المساء، شخصيتك جذابة ولافتة للنظر.

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