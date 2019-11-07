حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تبدو قويا اليوم ولا أحد يستطيع السيطرة عليك، فأنت تريد أن يمشي كل ما تقوله، فأنت ديكتاتوري، قراراتك جريئة جدًا، ولكنها حكيمة، يوم ممل، ولا توجد برامج مسلية، كما أنه غير جيد على صعيد العاطفة التي توجد بها مشاكل في فترة المساء، لكن الخطأ يقع عليك أنت لا الطرف الآخر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم هادئ، هذا ما يبدو لك في فترة الصباح، لكن سرعان ما تتسارع الأحداث في فترة الظهيرة، ما يجعلك عصبيا وتضغط الأحداث عليك في فترة ما بعد الظهر، ما يجعلك تربك مواعيدك، اترك المساء للراحة ومن الأفضل أن لا تخرج من منزلك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،ضغوطات من النواحي كافة على الصعيدين العائلي والعاطفي، فكل الأمور تعاكسك وتشعر بالظلم في بعض اللحظات في الظهيرة، ما يؤثر على نفسيتك بشكل كبير، مزاجيتك تكون في أوجها في المساء، فأنصحك بعدم رؤية من تحب أو أصدقائك، لأنك لن تكون فاعلا بشكل كاف.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تضرب بعرض الحائط كل الأمور المهمة التي تواجهك، لأنه ليس لديك وقت للتفكير. لا تكن عدوانيا وكن أكثر هدوءا، احذر من أي خطأ لأنك ستدفع الثمن غاليا، وبخاصة مواليد شهر أيار (مايو).

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تتشافى يا صديقي السرطان وتتحسن صحتك ونفسيتك، فأنت اليوم تبدأ بشكل آخر وباندفاع نحو التركيز على عائلتك، التي تهملها منذ وقت طويل، ضغط الالتزامات العائلية يكون في أوجه في فترة الظهيرة، وتشعر بقليل من التعب، في المساء تتحسن الأوضاع لديك، لكن احذر من أن تدخل الكآبة إلى نفسك لعدم وجود ما تفعله.

ترتيب الأبراج لسنة 2020 من أكثرها إلى أقلها حظًا

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،عليك إعادة حساباتك يا مولود الميزان، ولا داعي للتسرع في كل حركة تفعلها، كن أكثر هدوءا أثناء حديثك ومناقشتك، في فترة ما بعد الظهر تبدأ الشعور بالراحة والحظ يلعب دوره فتنفذ من مشكلة كبيرة، تكاد أن تحطم ما تعبت من أجله لمدة طويلة، المساء جيد للخروج والاستمتاع بوقتك مع من تحبهم.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تستيقظ مبكرا منذ الصباح، لأنك تعرف أنه ينتظرك اليوم الكثير من المواعيد والبرامج، ما يتطلب أن تكون مستعدا لها، لا تكن عنيدا في فترة ما بعد الظهر، وحاول تفهم ما سيقوله لك شريك حياتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم فيه كثير من الأحداث والأمور، فحاول السيطرة عليها، ولا تكن متسرعا في تنفيذك لأي أمر تقوم به، سواء على الصعيد العائلي أو العاطفي، فكل الأمور تبدأ بالهدوء بعد الظهر، أما المساء فيعدك بالأفضل، وبخاصة أن هنالك بعض المفاجآت في الطريق إليك على المستوى العائلي، فتحضر لها جيدًا.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لن تستطيع التمييز إن كان هذا اليوم جيدًا أم لا، لكثرة التغييرات التي تشهدها الأحداث من حولك، مزاجيتك عالية وهي لا تفيدك بشيء، بل تعطل عليك وتفقدك بعض الفرص، وبخاصة على الصعيد العاطفي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،هناك فرق كبير عما كنت عليه في الأيام الماضية، فالأوضاع تتحسن تدريجيًا منذ الصباح، وتصبح أكثر قوة ونشاطاً في فترة الظهيرة تسيطر على أوضاعك بشكل كامل ولافت للنظر، في المساء الوضع يكون لصالحك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الأوضاع في تحسن مستمر يا صديقي الجدي، وعلى الأصعدة كافة، وبخاصة المالية منها، لكنك اليوم كسول جدا وتكاد لا تفعل أي شيء سوى الجلوس والنوم، العاطفة في أوجها لديك هذا المساء مع الحبيب، وبخاصة لمواليد شهر كانون الأول (ديسمبر)، لكن قد تصيبك بعض الكآبة خلال المساء بدون أي سبب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،ليس لديك الرغبة لفعل أي شيء، وتجد نفسك متعباً وكسولاً بعض الشيء، تعاكسك الأمور بقوة في الظهيرة، ما يجعلك تكتئب، وقد يحدث تلاسن بينك وبين أحد أفراد أسرتك.

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