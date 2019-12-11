حظك اليوم مع الأبراج الخميس 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تريث حتى تتوضح لك الأمور في هذه الأيام.. لا تبالغ في مصروفك.. رتب وضعك المالي.. لا تجازف بأموالك.. (لو قدامك مشروع اليومين دول شارك بمجهودك أحسن من فلوسك).

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تستعيد كامل رشاقتك وحماستك تكون حاسمًا للأمور ومقدامًا وواضحًا في كامل تحركاتك. تعرف ماذا تريد ولا يثني عزيمتك شيء. حافظ على استقرارك المالي.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تشعر بالقلق حول مسألة شخصية، لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحد بالذات أحبائك. تتابع أيضا موضوع عائليًا أو تهتم لأمر رحله أو توظيف مالي.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تكلم بأسلوب رزين و مقنع.. تكثر الأسئله وتضطر لتقديم شرح. لا تنفعل وستملك أفكارًا مهمة، فاعرف كيف تطرحها على الآخرين.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، حاول تقريب وجهات النظر. استرجاع موقعك. تطمئن خواطرك وتنتهي أزمه أو تفرح لحدث طارئ.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،حاول تقريب وجهات النظر. استرجاع موقعك. تطمئن خواطرك وتنتهي أزمه أو تفرح لحدث طارئ.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،استشر أهل الاختصاص، أنت بحاجة للمساعدة فلا تتردد بطلب المساعدة ولا تهمل المعاملات الملحة. لا تنفرد برأيك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تقسو عليك الظروف وتخاف من مؤامرة تحاك ضدك، حاذر من اعتماد أسلوب عدائي لمواجهة الموقف، تجاهل كل ما لا يعجبك لكن دون إثارة المشاكل.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تعيش تجربة مهمة يتقرر بعدها مصير مسألة ما، كن متيقظًا لكل شيء ولا تترك الطيش أو السهو يتسببان في أخطاء لا تغتفر. تلقى على عاتقك مسؤولية صعبة جدًا.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، هناك قضايا مهمة. أجمل أيام الشهر وأوفرها حظًا. كن جريئًا. تقدم على رحلة أو تعيد النظر في العودة إلى مقاعد الدراسة فترة إيجابية جدًا.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تبتعد عن الأضواء وتكتفي بالروتين ولا تجازف بأي جديد كي لا تبوء محاولاتك بالفشل. فترة محبطة ومحزنة للبعض فقط فكر وخطط ورتب لما هو قادم.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت بحاجة إلى تعزيز الروابط والعلاقات على جميع أنواعها تفرح بدعم وتكاتف مع قضيتك.

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توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019 من كارمن شماس